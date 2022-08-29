Август, 29 в 18:11

Следственный комитет РФ подтвердил смерть народного депутата-коллаборанта Алексея Ковалева, которого оккупанты назначили “заместителем главы администрации Херсонской области”.

По их данным, предатель погиб в результате огнестрельного ранения. Нападение на Ковалева произошло у него дома 28 августа.

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Напомним, что ранее о гибели Ковалева сообщал депутат областного совета Сергей Хлань. Он утверждал, что тело убитого депутата находится сейчас в морге дома престарелых в Голой Пристани.

Также Хлань отметил, что есть информация, что Ковалева застрелили, а женщину, которая с ним проживала, душили. Ее направили в больницу, где она скончалась. О смерти женщины также добавили в Следственном комитете РФ, однако других подробностей не сообщили.

Что известно о Ковалеве

28 апреля партия Слуга народа исключила Алексея Ковалева из своей фракции в Верховной Раде. После начала полномасштабного вторжения он выехал из Киева в Херсон и оставался в городе, даже несмотря на оккупацию россиянами.

22 июня украинская разведка сообщала, что в Херсонской области взорвали автомобиль Ковалева. Он попал в больницу.

По данным следствия, Ковалев остался в Херсонской области после ее оккупации и помогал россиянам, а его предприятия поставляли пищевую продукцию в аннексированный Крым, откуда дальше товары везли в РФ. А в начале июля он вступил в должность так называемого заместителя председателя в незаконно созданном “правительстве Херсонской области”.

Действия депутата в июне квалифицировали по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-1 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: Алексей Ковалев