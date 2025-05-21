ЕС готовит 18-й пакет санкций: Зеленский рассказал, что должно попасть под ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Европейского совета Антониу Коштой. По его словам, разговор касался нескольких важных тем, в частности новых санкций против РФ.

Об этом украинский лидер сообщил в своей публикации в Telegram.

Зеленский поговорил с Коштой

Зеленский отметил, что имел традиционно конструктивный разговор с Антониу Коштой. Он поделился деталями дипломатической деятельности и обсудил с собеседником возможные шаги.

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Президент Украины поблагодарил за принятие уже 17-го пакета санкций против России. Он подчеркнул, что работа над новым пакетом уже продолжается, и призвал сделать его еще более жестким.

— В него должны войти энергетика, банковский сектор и теневой флот, включая не только с судами, но и с экипажами, которые их обслуживают. Антониу подтвердил, что в случае отказа России от прекращения огня такие санкции будут применены, — сообщил Владимир Зеленский.

Также стороны обсудили открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз. Зеленский подчеркнул, что важно найти решение, которое позволит разблокировать этот процесс.

Он поблагодарил президента Европейского совета за усилия в этом направлении.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

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