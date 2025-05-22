Карта боевых действий на 22 мая 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения.

Такие данные 22 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 22 мая 2025

Ситуация в Украине на 22 мая 2025

На Харьковском направлении за сутки отбито шесть тщетных попыток врага продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении — 17 боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг 16 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Проминь, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.

На Новопавловском направлении отражено 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Багатыр, Отрадное, Шевченко, Веселое, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле.

На Гуляйпольском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Высокого.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед — успеха не имели.

На Курском направлении отбито пять атак захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 22 мая 2025

личного состава — около 977 650 (+870) человек;

танков — 10 839 (+4);

боевых бронированных машин — 22 574 (+5);

артиллерийских систем — 28 122 (+32);

РСЗО — 1 388;

средств ПВО — 1 167;

самолетов — 372;

вертолетов — 336;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 797 (+105);

крылатых ракет — 3 197;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 49 268 (+99);

специальной техники — 3 895.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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