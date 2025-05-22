Карта боевых действий на 22 мая 2025 — ситуация на фронте
За минувшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения.
Такие данные 22 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 22 мая 2025
Ситуация в Украине на 22 мая 2025
На Харьковском направлении за сутки отбито шесть тщетных попыток врага продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.
На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении — 17 боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.
На Торецком направлении враг 16 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Проминь, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.
На Новопавловском направлении отражено 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Багатыр, Отрадное, Шевченко, Веселое, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле.
На Гуляйпольском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Высокого.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед — успеха не имели.
На Курском направлении отбито пять атак захватчиков.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ на 22 мая 2025
- личного состава — около 977 650 (+870) человек;
- танков — 10 839 (+4);
- боевых бронированных машин — 22 574 (+5);
- артиллерийских систем — 28 122 (+32);
- РСЗО — 1 388;
- средств ПВО — 1 167;
- самолетов — 372;
- вертолетов — 336;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 797 (+105);
- крылатых ракет — 3 197;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 49 268 (+99);
- специальной техники — 3 895.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.