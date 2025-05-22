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Карта боевых действий на 22 мая 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 144 боевых столкновения.

Такие данные 22 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 22 мая 2025

Карта бойових дій на 22 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Карта бойових дій на 22 травня 2025
Карта бойових дій на 22 травня 2025

Ситуация в Украине на 22 мая 2025

На Харьковском направлении за сутки отбито шесть тщетных попыток врага продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении — 17 боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг 16 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Проминь, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.

На Новопавловском направлении отражено 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Багатыр, Отрадное, Шевченко, Веселое, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле.

На Гуляйпольском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Высокого.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед — успеха не имели.

На Курском направлении отбито пять атак захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 22 мая 2025

  • личного состава — около 977 650 (+870) человек;
  • танков — 10 839 (+4);
  • боевых бронированных машин — 22 574 (+5);
  • артиллерийских систем — 28 122 (+32);
  • РСЗО — 1 388;
  • средств ПВО — 1 167;
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 797 (+105);
  • крылатых ракет — 3 197;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 49 268 (+99);
  • специальной техники — 3 895.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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