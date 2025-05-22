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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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РФ атакувала Україну балістикою та 128 дронами: скільки цілей знешкоджено

оператор ППО
Фото: Getty Images

Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували балістичну ракету Іскандер-М та 128 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 00:30 22 травня.

За цей час російські війська атакували з району Таганрога балістичною ракетою Іскандер-М, а з Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, – 128 дронами.

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Повітряний напад до 11:00 відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зрештою 112 ворожих БпЛА було знешкоджено на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни.

74 було збито вогневими засобами ураження, 38 були локаційно втрачені чи придушені засобами РЕБ (минулося без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.

Про ліквідацію балістичної ракети в Повітряних силах ЗСУ не повідомляли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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