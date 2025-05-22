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Штраф за отсутствие военного билета 2025: какая ответственность предусмотрена

підстави для відстрочки від служби
Фото: Pexels

В Украине все военнообязанные лица должны иметь при себе военно-учетный документ, который определяет принадлежность лица к выполнению воинского долга.

Какой будет штраф, если нет военного билета и какая ответственность предусмотрена за его отсутствие — читайте в материале Фактов ICTV.

Штраф за отсутствие военного билета 2025

Законом Украины предусмотрено, что военнообязанное лицо должно иметь при себе военный билет или временное удостоверение военнообязанного. При отсутствии документов предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа.

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Узнаем, какой штраф за отсутствие военного билета в Украине в 2025 году.

Юристы бесплатной юридической помощи отметили, что в соответствии с Законом о мобилизационной подготовке и мобилизации (часть 6, статья 22) для всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет устанавливается обязанность иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, пограничника или полицейского.

Также военный билет должны иметь женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, которые подходят для службы по состоянию здоровья.

Отсутствие или отказ предъявлять военно-учетные документы свидетельствует о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное в особый период.

Такое лицо привлекается к административной ответственности по части 2 статьи 210-1 Кодекса об админправонарушениях. В результате на него налагается штраф от 17 000 грн до 25 500 грн.

За потерю военного билета придется заплатить штраф от 510 грн до 850 грн.

Заметим, решение о наложении штрафа принимает исключительно глава ТЦК, в соответствии с требованиями части 2 статьи 235 Кодекса об админправонарушениях.

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Война в Украине, військові, Документи, ТЦК, українські військові
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