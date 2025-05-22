Сколько стоит присвоение кадастрового номера на землю в Украине в 2025 году

С помощью кадастрового номера на землю можно получить полную информацию о ее владельце, узнать целевое назначение, границы надела и тому подобное. Он пригодится для проведения различных операций с участком, в частности:

оформления наследства;

заключения договора дарения;

покупки или продажи земельного участка.

Сколько стоит присвоение кадастрового номера земли в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое кадастровый номер земельного участка и как присваивается

Кадастровый номер — это уникальный цифровой девятнадцатизначный код, который присваивается каждому земельному участку при его государственной регистрации.

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Присвоение кадастрового номера является ключевым этапом в процессе оформления права собственности на земельный участок. Без этого уникального идентификатора владелец не сможет продать, подарить или передать землю другим способом.

Во время его присвоения в базу Государственного земельного кадастра (ГЗК) обязательно вносится полная и достоверная информация о земельном участке. После того как данные о земельном участке и его владельце будут зафиксированы в системе, участку автоматически присваивается соответствующий номер.

Кадастровый номер сохраняется за участком в течение всего времени его существования и используется для идентификации в Государственном земельном кадастре. Он не меняется даже при переходе права собственности или изменении целевого назначения земельного участка.

Сколько стоит присвоение кадастрового номера на землю в 2025 году

Внесение данных в ГЗК и присвоение кадастрового номера является бесплатным, согласно Закону Украины О Государственном земельном кадастре (статья 41).

Однако, чтобы это сделать, необходимо иметь соответствующую техническую документацию, включающую геодезическую съемку с привязкой к местноти, разработку технической документации и так далее. Полный перечень документации и ее определенный вид предусмотрен Законом Украины О землеустройстве.

Стоимость этих услуг может быть разной, в зависимости от того, при каких обстоятельствах присваивается кадастровый номер, региона расположения, площади участка, сложности работ, срочности и тому подобное.

По данным экспертов, цена такой документации вместе с необходимыми геодезическими изысканиями может составлять от нескольких тысяч гривен до десятков или даже сотен тысяч гривен.

В интернете услуги сертифицированного землеустроителя, который проводит необходимые замеры и оформляет документацию, стартуют от 3 500 грн.

Геодезические работы на земельном участке в Киеве и области стартуют от 2 500 грн. Специалисты советуют не экономить на этом пункте, чтобы избежать проблем в будущем.

Также ориентировочно узнать, сколько стоит присвоение кадастрового номера вашему земельному участку, можно на специальных сайтах и в интернете.

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