Скільки коштує присвоєння кадастрового номера на землю в Україні у 2025 році

За допомогою кадастрового номера на землю можна отримати повну інформацію про її власника, дізнатися цільове призначення, кордони наділу тощо. Він стане у пригоді для проведення різних операцій з ділянкою, зокрема:

оформлення спадщини;

укладання договору дарування;

покупки або продажу земельної ділянки.

Скільки коштує присвоєння кадастрового номера землі в Україні у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке кадастровий номер земельної ділянки та як присвоюється

Кадастровий номер — це унікальний цифровий дев’ятнадцятизначний код, який присвоюється кожній земельній ділянці під час її державної реєстрації.

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Присвоєння кадастрового номера є ключовим етапом у процесі оформлення права власності на земельну ділянку. Без цього унікального ідентифікатора власник не зможе продати, подарувати чи передати землю іншим способом.

Під час його присвоєння до бази Державного земельного кадастру (ДЗК) обов’язково вноситься повна та достовірна інформація про земельну ділянку. Після того як дані про земельну ділянку та її власника будуть зафіксовані в системі, ділянці автоматично присвоюється відповідний номер.

Кадастровий номер зберігається за ділянкою протягом усього часу її існування та використовується для ідентифікації в Державному земельному кадастрі. Він не змінюється навіть за переходу права власності або зміни цільового призначення земельної ділянки.

Скільки коштує присвоєння кадастрового номера на землю у 2025 році

Внесення данних до ДЗК та присвоння кадастрового номера є безкоштовним, згідно з Законом України Про Державний земельний кадастр (стаття 41).

Однак, щоб це зробити, необхідно мати відповідну технічну документацію: геодезичні вишукування, розробку технічної документації тощо. Повний перелік документації та її певний вид передбачений Законом України Про землеустрій.

Вартість цих послуг може бути різною, залежно від того, за яких обставин присвоюється кадастровий номер, регіону розташування, площі ділянки, складності робіт, терміновості тощо.

За даними експертів, ціна такої документації разом із необхідними геодезичними вишукуваннями може становити від декількох тисяч гривень до десятків чи навіть сотень тисяч гривень.

В інтернеті послуги сертифікованого землевпорядника, який проводить необхідні заміри та оформлює документацію, стартують від 3 500 грн.

Геодезичні роботи на земельній ділянці в Києві та області стартують від 2 500 грн. Фахівці радять не економити на цьому пункті, щоб уникнути проблем у майбутньому.

Також орієнтовно дізнатися, скільки коштує присвоєння кадастрового номера вашої земельної ділянки, можна на спеціальних сайтах і в інтернеті.

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