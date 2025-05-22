Как получить сертификат участника НМТ 2025: алгоритм действий

В этом году основная сессия НМТ проходит с 14 мая по 25 июня 2025 года. Участники проходят тестирование во временных экзаменационных центрах (ВЭЦ). Но для участия необходимо иметь сертификат участника.

Факты ICTV узнавали, как получить сертификат НМТ 2025 года.

Как получить сертификат участника НМТ 2025

Чтобы получить сертификат участника Национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года, абитуриентам нужно было зарегистрироваться с 6 марта по 3 апреля 2025 года. Это можно было сделать через персональный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Регистрация была возможна двумя способами:

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Через приложение Дія. Происходило автоматическое подтягивание персональных данных.

Ручное заполнение формы. Нужно было ввести личные данные и загрузить необходимые документы.

После того как региональный центр обработал вашу регистрационную информацию, в персональном кабинете на сайте УЦОКО появился статус Зарегистрировано для участия в НМТ. После этого можно создать в УЦОКО сертификат НМТ 2025. Так что создать этот документ можно только после регистрации.

Как сформировать сертификат НМТ 2025:

Войдите в свой персональный кабинет

Перейдите в раздел Регистрационные данные

Нажмите кнопку Сформировать сертификат НМТ

Загрузите документ в PDF-формате, по желанию — распечатайте

Что нужно для участия в НМТ в 2025 году

Для участия в НМТ вам понадобятся:

Сертификат участника (в бумажном или электронном виде)

Документ, подтверждающий личность: ID-карта, паспорт (внутренний или заграничный) или водительское удостоверение

Приглашение на тестирование, которое будет содержать дату, время и место прохождения НМТ (доступно в кабинете не позднее чем за 10 дней до теста)

Результаты НМТ будут обнародованы в вашем кабинете после завершения тестирования.

Источник : УЦОЯО

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