Як отримати сертифікат учасника НМТ 2025: алгоритм дій

Цього року основна сесія НМТ проходить з 14 травня по 25 червня 2025 року. Учасники проходять тестування у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Але для участі необхідно мати сертифікат учасника.

Факти ICTV дізнавалися, як отримати сертифікат НМТ 2025 року.

Як отримати сертифікат учасника НМТ 2025

Щоб отримати сертифікат учасника Національного мультипредпредметного тесту (НМТ) 2025 року, абітурієнтам потрібно було зареєструватися з 6 березня по 3 квітня 2025 року. Це можна було зробити через персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Реєстрація була можлива двома способами:

Зараз дивляться

Через застосунок Дія. Відбувалося автоматичне підтягування персональних даних.

Ручне заповнення форми. Потрібно було ввести особисті дані та завантажити необхідні документи.

Після того як регіональний центр опрацював вашу реєстраційну інформацію, у персональному кабінеті на сайті УЦОЯО з’явився статус Зареєстровано для участі в НМТ. Після цього можна створити в УЦОЯО сертифікат НМТ 2025. Отже створити цей документ можна лише після реєстрації.

Як сформувати сертифікат НМТ 2025:

персональний кабінет Увійдіть у свій

Перейдіть до розділу Реєстраційні дані

Натисніть кнопку Сформувати сертифікат НМТ

Завантажте документ у PDF-форматі, за бажанням — роздрукуйте

Що потрібно для участі в НМТ у 2025 році

Для участі в НМТ вам знадобляться:

Сертифікат учасника (у паперовому чи електронному вигляді)

Документ, що підтверджує особу: ID-картка, паспорт (внутрішній чи закордонний) або водійське посвідчення

Запрошення на тестування, яке міститиме дату, час та місце проходження НМТ (доступне в кабінеті не пізніше ніж за 10 днів до тесту)

Результати НМТ будуть оприлюднені у вашому кабінеті після завершення тестування.

Джерело : УЦОЯО

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