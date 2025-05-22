Зеленский провел совещание по обмену пленными 1000 на 1000: детали
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах совещания, посвященного подготовке к очередному обмену пленными.
По его словам, договоренность об увольнении 1000 украинских граждан стала одним из немногих реальных результатов встречи в Турции.
Освобождение 1000 военнопленных
– Провел совещание по подготовке обмена. Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен, – отметил Зеленский.
Президент также рассказал о ходе работы украинской стороны по реализации договоренностей.
Доклады были предоставлены по контактам с российской стороной.
Министр обороны Рустем Умеров координирует весь процесс организации обмена и контролирует исполнение договоренности.
К работе привлечены Главное управление разведки, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Министерство внутренних дел, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека и команда Офиса Президента. Сейчас уточняются все детали по каждому лицу, включенному в списки со стороны России.
– Это одна из ключевых задач Украины – вернуть всех наших людей из российской неволи. Благодарю каждого, кто помогает, — подчеркнул глава государства.
Напомним, Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже приступил к подготовительным мероприятиям к обмену 1000 на 1000 человек.