Почти 60% поляков не поддерживают вступление Украины в ЕС — опрос
- 59,7% поляков считают, что Украина не должна вступать в Европейский Союз.
- За вступление Украины в ЕС высказались 35,4% респондентов.
Почти 60% поляков считают, что Украина не должна вступать в Европейский Союз, за вступление высказались 35% опрошенных.
Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией IBRiS, пишет Polsat News.
Вступление Украины в ЕС – большинство поляков против
Поляков спросили, должна ли, по их мнению, Украина вступить в Евросоюз. 59,7% участников исследования дали отрицательный ответ. Среди них вариант “скорее нет” выбрали 27,4%, “однозначно нет” — 32,3%.
Более трети респондентов – сторонники вступления Украины в ЕС (35,4%). Из них 8,4% ответили “однозначно да”, 26,9% — “скорее да”. Собственного мнения по этому вопросу не имеют 5% опрошенных.
Расширение Евросоюза за счет Украины преимущественно поддерживают избиратели партий, входящих в правительственную коалицию. 64% из них поддерживают такое решение, 32% выступают против.
В опросе отмечается, что среди избирателей парламентских оппозиционных партий менее четверти (24%) поддерживают вступление Украины в ЕС, тогда как 73% являются его противниками.
Общенациональный опрос для Radio ZET был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS методом стандартизированных телефонных анкетирований с компьютерной поддержкой (CATI) 12–13 июня 2026 года на репрезентативной выборке из 1068 человек.
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