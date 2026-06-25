Почти 60% поляков считают, что Украина не должна вступать в Европейский Союз, за вступление высказались 35% опрошенных.

Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией IBRiS, пишет Polsat News.

Вступление Украины в ЕС – большинство поляков против

Поляков спросили, должна ли, по их мнению, Украина вступить в Евросоюз. 59,7% участников исследования дали отрицательный ответ. Среди них вариант “скорее нет” выбрали 27,4%, “однозначно нет” — 32,3%.

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Более трети респондентов – сторонники вступления Украины в ЕС (35,4%). Из них 8,4% ответили “однозначно да”, 26,9% — “скорее да”. Собственного мнения по этому вопросу не имеют 5% опрошенных.

Расширение Евросоюза за счет Украины преимущественно поддерживают избиратели партий, входящих в правительственную коалицию. 64% из них поддерживают такое решение, 32% выступают против.

В опросе отмечается, что среди избирателей парламентских оппозиционных партий менее четверти (24%) поддерживают вступление Украины в ЕС, тогда как 73% являются его противниками.

Общенациональный опрос для Radio ZET был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS методом стандартизированных телефонных анкетирований с компьютерной поддержкой (CATI) 12–13 июня 2026 года на репрезентативной выборке из 1068 человек.

Напомним, сегодня в Гданьске началась двухдневная международная конференция по вопросам восстановления Украины.

Свое участие в мероприятии отменили президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Украины Елена Зеленская и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко.

Кризис в польско-украинских отношениях начался после того, как одна из украинских воинских частей была названа в честь Героев УПА.

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского ордена Белого Орла.

В ответ от ордена Белого Орла отказались Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Петр Порошенко. От польских наград отказался ряд украинских чиновников.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил в четверг, 25 июня, что «независимо от различных событий» Конференция по вопросам восстановления Украины состоится в соответствии с планом.

— Это будет очередной вклад как Польши, так и Европы в помощь Украине сегодня и в восстановление после войны, — сказал Туск.

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