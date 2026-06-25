Существуют определенные продукты, которые категорически запрещено вывозить за пределы страны. При пересечении границы работники таможенной службы могут их конфисковать или наложить штраф.

Можно ли перевозить рыбу через границу и в каком количестве — читайте в материале на Фактах ICTV.

Разрешена ли перевозка рыбы через границу

Государственная таможенная служба сообщает, что личные вещи и продукты питания перемещаются через таможенную границу Украины в ручной клади, сопровождаемом и несопровождаемом багаже, а также не предназначены для предпринимательской деятельности, отчуждения или передачи другим лицам.

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Продукты питания, согласно Таможенному кодексу Украины, являются товаром. Ввозить разрешается любые товары, кроме тех, которые запрещены к ввозу в Украину (ч. 1. ст. 365). Однако для каждого вида товара есть определенные ограничения.

Сколько рыбы можно перевезти через границу

По рыбе и рыбной продукции разрешены следующие нормы:

рыба свежая, потрошеная — до 20 кг или 1 шт., если вес более 20 кг;

рыбная продукция (сушеная, вяленая, копченая или приготовленная другим способом рыба) — до 20 кг;

ракообразные (креветки, омары, неживые мидии и устрицы) — до 20 кг;

живые мидии, устрицы, улитки — до 2 кг.

Что касается ввоза икры, то допуск зависит от ее вида. Например, на некоторые редкие виды существуют определенные ограничения. Например, черную (осетровую) икру разрешается ввозить не более 125 граммов. Чтобы перевезти более 125 г такой икры, необходимо иметь специальное разрешение.

Важно! Свежая рыба при ввозе обязательно должна быть очищенной от внутренних органов.

Также рыбные продукты должны быть надлежащим образом упакованы для обеспечения их безопасности и свежести во время транспортировки.

Можно ли провозить рыбу в Европу

Да, можно, но с соблюдением указанных выше ограничений. Кроме того, следует учитывать, что некоторые страны ЕС могут иметь дополнительные национальные требования или ограничения по ввозу рыбной продукции. Рекомендуется заранее ознакомиться с правилами конкретной страны назначения.

Строго запрещено ввозить в ЕС:

мясо и мясные продукты;

молоко и молочные продукты;

консервы на основе мяса.

Эти ограничения не касаются рыбной продукции, но важно соблюдать установленные лимиты и требования по ее перевозке.

То есть, если вы не знаете, можно ли перевозить рыбу через границу с Польшей и другими странами Европы, то ответ — да, можно, но в ограниченном количестве.

Ввоз пищевых продуктов — основные правила

На таможенную территорию Украины можно ввозить пищевые продукты для собственного потребления на общую сумму, которая не превышает эквивалент €200 на одного человека в таких объемах:

в упаковке производителя предназначенной для розничной торговли — в количестве не более чем одна упаковка или общей массой, не превышающей 2 кг, каждого наименования на одного человека;

без упаковки — в количестве, не превышающем 2 кг каждого наименования на одного человека;

без упаковки — неделимого продукта, готового к непосредственному употреблению, в количестве не более чем по одному наименованию на одного человека.

При ввозе на таможенную территорию Украины указанных пищевых продуктов необходимо осуществить их декларирование.

Для личного пользования обычно не нужны специальные разрешения, однако рекомендуется иметь при себе чеки или другие доказательства происхождения продукта на случай вопросов со стороны таможенных органов.

Обратите внимание! Запрещается ввоз на территорию Украины пищевых продуктов животного происхождения без упаковки производителя, согласно закону Украины Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов № 771/97-ВР от 23 декабря 1997 года (ст. 52).

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