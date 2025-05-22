Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими 1000 на 1000: деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати наради, присвяченої підготовці до чергового обміну полоненими.

За його словами, домовленість про звільнення 1000 українських громадян стала одним із небагатьох реальних результатів зустрічі в Туреччині.

Звільнення 1000 військовополонених

– Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений, — зазначив Зеленський.

Президент також розповів про хід роботи української сторони щодо реалізації домовленостей.

Зараз дивляться

Доповіді були надані стосовно контактів із російською стороною.

Міністр оборони Рустем Умєров координує весь процес організації обміну та контролює виконання домовленості.

До роботи залучені Головне управління розвідки, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, Уповноважений Верховної Ради з прав людини та команда Офісу Президента. Зараз уточнюються всі деталі щодо кожної особи, яка включена у списки з боку Росії.

– Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, Обʼєднаний центр із координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України вже розпочав підготовчі заходи до обміну 1000 на 1000 осіб.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.