Число погибших в Венесуэле после двух мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 выросло до не менее 164 человек. Еще почти 1 000 человек получили ранения.

Об этом сообщает АР.

Землетрясения в Венесуэле: что известно

Больше всего пострадали районы вблизи Каракаса и побережья Карибского моря, где спасатели работают в режиме непрерывной операции, разбирая завалы и отыскивая выживших. Подземные толчки повлекли за собой обвалы десятков зданий, разрушили инфраструктуру и парализовали транспортную систему.

Сейчас смотрят

Эти землетрясения стали одними из самых мощных в стране за более чем столетие и ощущались даже в сотне километров от эпицентров. В столице зафиксированы отключения электроэнергии и связи, остановка метро, ​​закрытие международного аэропорта и эвакуация части районов. Больницы продолжают работать в режиме перегрузки.

Спасательные службы, включая команды, сертифицированные ООН, продолжают прибывать в наиболее пострадавшие регионы, в частности Ла-Гуайру, которую власти назвали зоной катастрофы. Там продолжается поиск людей под завалами и ликвидация последствий удара стихии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.