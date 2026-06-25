Под завалами все еще есть люди: что происходит в Венесуэле после мощных землетрясений
- После двух мощных землетрясений в Венесуэле погибли по меньшей мере 164 человека, еще около 1000 получили ранения.
- Наибольшие разрушения получили районы близ Каракаса и побережья Карибского моря, где продолжаются масштабные спасательные операции под завалами.
Число погибших в Венесуэле после двух мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 выросло до не менее 164 человек. Еще почти 1 000 человек получили ранения.
Об этом сообщает АР.
Землетрясения в Венесуэле: что известно
Больше всего пострадали районы вблизи Каракаса и побережья Карибского моря, где спасатели работают в режиме непрерывной операции, разбирая завалы и отыскивая выживших. Подземные толчки повлекли за собой обвалы десятков зданий, разрушили инфраструктуру и парализовали транспортную систему.
Эти землетрясения стали одними из самых мощных в стране за более чем столетие и ощущались даже в сотне километров от эпицентров. В столице зафиксированы отключения электроэнергии и связи, остановка метро, закрытие международного аэропорта и эвакуация части районов. Больницы продолжают работать в режиме перегрузки.
Спасательные службы, включая команды, сертифицированные ООН, продолжают прибывать в наиболее пострадавшие регионы, в частности Ла-Гуайру, которую власти назвали зоной катастрофы. Там продолжается поиск людей под завалами и ликвидация последствий удара стихии.