Европу накрыла аномальная жара 2026 года. В некоторых странах температура воздуха уже достигла рекордных значений. В частности, во Франции столбики термометров поднялись до отметок около +45°C, которых там не фиксировали в течение нескольких десятков лет.

В скором времени жаркая погода придет и в Украину. Пока что в большинстве регионов температура остается относительно комфортной, однако уже в ближайшие дни ситуация изменится, а воздух начнет быстро прогреваться.

Чего ожидать от погоды в ближайшее время и когда жара закончится в Украине, читайте в нашем материале.

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Стоит ли ждать украинцам африканской жары

О том, какой будет погода в ближайшее время, рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, уже в пятницу, 26 июня, в Украине станет теплее.

В западных областях температура днем ​​поднимется до +28…+34°C, на юге ожидается около +30°C, а в большинстве регионов будет +24…+29°C. Кратковременные дожди с грозами возможны только в отдельных областях, в частности, на востоке страны, а также местами в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. Большая часть Украины будет оставаться под влиянием сухой погоды.

В Киеве 26 июня существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем ​​составит около +26…+27°C.

По прогнозу Наталки Диденко, уже в выходные жара усилится. Горячий воздух с запада Европы постепенно переместится в Украину и первыми его ощутят западные области.

Синоптикиня отмечает, что уже в воскресенье температура почти по всей стране поднимется до +32…+37°C, а иногда будет еще выше.

Похожую погоду прогнозирует синоптик Виталий Постригань. По его словам, волна сильной жары из Западной Европы уже в ближайшие дни доберется до Украины. Именно масштабный антициклон, приносящий горячий воздух, сейчас формирует жаркую погоду в Европе.

Как пояснил Виталий Постригань, в Украину будет поступать воздух африканского происхождения, который уже пройдет через территорию Западной и Северной Европы. Поэтому он частично потеряет свою начальную температуру, поэтому вместо французских +45°C в Украине ожидают более низкие, но все равно высокие показатели.

По его прогнозу, в период 25-27 июня температура будет оставаться умеренной: ночью около +15…+17°C, днем ​​+27…+29°C. Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается.

А уже 28 июня жара начнет набирать обороты. В этот день температура днем ​​может подняться до +30…+32°C. Самыми жаркими днями, по прогнозу синоптика, станут 29-30 июня. В эти дни температура воздуха может достигнуть +34…+36°C, а ночи будут теплыми, свыше +20°C.

По предварительным прогнозам, начало июля также может оставаться жарким и сухим.

Когда в Украине закончится жара

Пока говорить о том, когда спадет жара в Украине, еще рано. Как рассказали в пресс-службе Укргидрометцентра Фактам ICTV, в ближайшие дни погоду в стране будет определять антициклон, который и будет формировать температурный режим.

Поэтому в ближайшей перспективе синоптики пока не называют конкретную дату, когда похолодает в Украине.

По прогнозам Укргидрометцентра, жаркая погода сохранится как минимум до конца этой недели и в течение первой половины следующей. Самые высокие температуры ожидаются в конце июня, а именно в воскресенье, понедельник и вторник.

Итак, когда придет похолодание в Украину и изменится ли погода в начале июля, станет понятнее после обновления прогнозов.

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