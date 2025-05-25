Масована атака на Миколаїв: загинув чоловік, серед важкопоранених – юнак

Одна людина загинула та п’ятеро дістали поранення під час нічної атаки на Миколаїв 25 травня.

Нічна атака на Миколаїв 25 травня: що відомо

Нічна атака на Миколаїв 25 травня тривала з 00:44 до 01:33.

У цей час російські війська масовано обстрілювали обласний центр ударними безпілотниками.

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Через ворожу атаку пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення, приватні будинки, лінії електропередачі (ЛЕП) у різних районах міста.

У багатоквартирному будинку зруйновано два поверхи. Уламками пошкоджено поряд розташовану багатоповерхівку.

Загинув 77-річний чоловік.

Ще п’ятеро людей дістали поранення. Серед них – 17-річний хлопець. Юнак у важкому стані в лікарні.

У важкому стані також дві госпіталізовані жінки.

Іншим двом постраждалим надали допомогу на місці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Сєнкевич

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