Масована атака на Миколаїв: загинув чоловік, серед важкопоранених – юнак
Одна людина загинула та п’ятеро дістали поранення під час нічної атаки на Миколаїв 25 травня.
Нічна атака на Миколаїв 25 травня: що відомо
Нічна атака на Миколаїв 25 травня тривала з 00:44 до 01:33.
У цей час російські війська масовано обстрілювали обласний центр ударними безпілотниками.
Через ворожу атаку пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення, приватні будинки, лінії електропередачі (ЛЕП) у різних районах міста.
У багатоквартирному будинку зруйновано два поверхи. Уламками пошкоджено поряд розташовану багатоповерхівку.
Загинув 77-річний чоловік.
Ще п’ятеро людей дістали поранення. Серед них – 17-річний хлопець. Юнак у важкому стані в лікарні.
У важкому стані також дві госпіталізовані жінки.
Іншим двом постраждалим надали допомогу на місці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олександр Сєнкевич