Писториус не исключает отправку военных Германии в Украину

Германия не исключает отправку в Украину своих военных, однако пока этот вопрос не обговаривался.

Об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отметил, что для такого развертывания Бундесвера за границей, вероятно, нужно будет разрешение Бундестага. И это возможно только под эгидой коллективного мандата, то есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН. Однако пока относительно этого вопроса нет никаких инициатив.

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Как отметил министр обороны Германии, прежде чем говорить о размещении миротворцев стоит достичь полного прекращения огня. И тогда, отметил он, Германия может выступить с соответствующей инициативой, однако обязательно необходим мандат.

— Без мандата развертывание немецких военных такого масштаба произойти не может. Как только будет понятно, кто отвечает за обеспечение чего в рамках какого мандата, мы решим, какую задачу возьмем на себя, — добавил он.

Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджия Мэлони заявили, что европейские лидеры “далеки от” обсуждений об размещении войск в Украине.

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