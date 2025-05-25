Пісторіус не відкидає відправку військових Німеччини в Україну

Німеччина не відкидає відправку в Україну своїх військових, однак поки що це питання обговорювалось.

Про це в інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він зазначив, що для такого розгортання Бундесверу за кордоном, ймовірно, потрібен буде дозвіл Бундестагу. І це можливо лише під егідою колективного мандату, тобто у разі розгортання у межах ЄС, НАТО чи ООН. Проте наразі для цього немає жодних ініціатив.

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Пісторіус про розміщення миротворців в Україні

Як зауважив міністр оборони Німеччини, перш ніж говорити про розміщення миротворців варто досягти повного припинення вогню. І тоді, зауважив він, Німеччина може виступити з відповідною ініціативою, проте обов’язково необхідний мандат.

– Без мандату розгортання німецьких військових такого масштабу відбутися не може. Як тільки буде зрозуміло, хто відповідає за забезпечення чого в рамках якого мандату, ми вирішимо, яке завдання візьмемо на себе, – додав він.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявили, що європейські лідери “далекі від” обговорень щодо розміщення військ в Україні.

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