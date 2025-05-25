В Тернополе из-за ракетного удара произошел пожар на промпредприятии — ОВА

Сегодня ночью, 25 мая, в 2.56 в результате удара крылатой ракетой Калибр было повреждено одного из промышленных предприятий Тернополя. Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.

Тушение пожара продолжается

— В результате попадания предварительно крылатой ракеты Калибр частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием, — говорится в сообщении.

Глава ОВА сообщил о горении в цехе отдельными ячейками на общей площади 1000 кв.м, и добавил, что тушение пожара продолжается.

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Чиновник также проинформировал, что информация о пострадавших не поступала. Повреждены окна в домах на близлежащей территории.

По словам Вячеслава Негоды, для ликвидации последствий обстрелов и обследования повреждений, причиненных инфраструктуре и гражданам, привлечены специализированные службы.

Как сообщили в ГСЧС , к ликвидации последствий привлечено более 68 спасателей и 16 единиц техники.

— Силами подразделений ГСЧС пожар локализован. Работы по окончательной ликвидации продолжаются, — говорится в сообщении.

Атака на Украиной ночью 25 мая

Как сообщалось ранее, этой ночью, как и в прошлую, враг нанес по территории Украины массированный комбинированный удар, привлек для атаки дроны-камикадзе и ракеты разных типов.

По данным мониторинговых групп, российские оккупанты били по Украине с бортов стратегической авиации (в воздухе были самолеты Ту-95 и Ту-160), а также с акватории Черного моря (там были 4 ракетоносителя общим залпом до 28 крылатых ракет Калибров, и атаковал баллистикой).

Источник: Вячеслав Негода

Фото: ГСЧС

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