В Тернополе из-за ракетного удара произошел пожар на промпредприятии — ОВА
Сегодня ночью, 25 мая, в 2.56 в результате удара крылатой ракетой Калибр было повреждено одного из промышленных предприятий Тернополя. Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.
Тушение пожара продолжается
— В результате попадания предварительно крылатой ракеты Калибр частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием, — говорится в сообщении.
Глава ОВА сообщил о горении в цехе отдельными ячейками на общей площади 1000 кв.м, и добавил, что тушение пожара продолжается.
Чиновник также проинформировал, что информация о пострадавших не поступала. Повреждены окна в домах на близлежащей территории.
По словам Вячеслава Негоды, для ликвидации последствий обстрелов и обследования повреждений, причиненных инфраструктуре и гражданам, привлечены специализированные службы.
Как сообщили в ГСЧС , к ликвидации последствий привлечено более 68 спасателей и 16 единиц техники.
— Силами подразделений ГСЧС пожар локализован. Работы по окончательной ликвидации продолжаются, — говорится в сообщении.
Атака на Украиной ночью 25 мая
Как сообщалось ранее, этой ночью, как и в прошлую, враг нанес по территории Украины массированный комбинированный удар, привлек для атаки дроны-камикадзе и ракеты разных типов.
По данным мониторинговых групп, российские оккупанты били по Украине с бортов стратегической авиации (в воздухе были самолеты Ту-95 и Ту-160), а также с акватории Черного моря (там были 4 ракетоносителя общим залпом до 28 крылатых ракет Калибров, и атаковал баллистикой).
Источник: Вячеслав Негода
Фото: ГСЧС