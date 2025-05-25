У Тернополі внаслідок ракетного удару сталася пожежа на промпідприємстві — ОВА

Сьогодні вночі, 25 травня, о 2.56 унаслідок удару крилатою ракетою “Калібр” було пошкоджено одне з промислових підприємств Тернополя. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

Гасіння пожежі триває

– Унаслідок влучання попередньо крилатої ракети “Калібр” частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств із подальшим загорянням, – ідеться в повідомленні.

Очільник ОВА повідомив про горіння в цеху окремими осередками на загальній площі 1000 кв.м, і додав, що гасіння пожежі триває.

Зараз дивляться

Чиновник також поінформував, що інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено вікна в будинках на прилеглій території.

За словами В’ячеслава Негоди, для ліквідації наслідків обстрілів і обстеження пошкоджень, завданих інфраструктурі та громадянам, залучено спеціалізовані служби.

Як повідомили в ДСНС , до ліквідації наслідків залучено понад 68 рятувальників та 16 одиниць техніки.

– Силами підрозділів ДСНС пожежу локалізовано. Роботи з остаточної ліквідації тривають, – йдеться в повідомленні.

Атака на Україну вночі 25 травня

Як повідомлялося раніше, цієї ночі, як і минулої, ворог завдав по території України масованого комбінованого удару, залучивши для атаки дрони-камікадзе та ракети різних типів.

За даними моніторингових груп, російські окупанти гатили по Україні з бортів стратегічної авіації (у повітрі були літаки Ту-95 і Ту-160), а також з акваторії Чорного моря (там були 4 ракетоносії загальним залпом до 28 крилатих ракет Калібрів, та атакував балістикою).

Джерело: В’ячеслав Негода

Фото: ДСНС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.