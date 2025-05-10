США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных и 100 ракет Patriot от Германии

Соединенные Штаты Америки одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет и 100 ракет для системы ПВО Patriot от Германии.

США одобрили передачу ракет Украине

Как сообщает The New York Times со ссылкой на представителя американского Конгресса, это вооружение производится в США и не может быть экспортировано, даже если оно принадлежит другой стране, без одобрения Вашингтона.

В издании отмечают, что это критически важное вооружение, особенно на фоне истощения украинских запасов и неспособности Европы быстро нарастить производство.

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— Хотя европейские лидеры и инвесторы, похоже, готовы вкладывать больше денег в производство оружия, руководители отрасли и эксперты прогнозируют, что понадобится десятилетие, чтобы настроить процесс на нужную скорость, — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что в последние дни президент США Дональд Трамп продемонстрировал больше поддержки Украины, в частности угрожал новыми санкциями против России, если она откажется согласиться на длительное прекращение огня.

Кроме того, Факты ICTV разбирались с экспертами, будет ли прекращение огня с 12 мая и что ждет российского диктатора Владимира Путина в случае отказа от 30-дневного полного перемирия.

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