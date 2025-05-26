Сколько азовцев в плену и что известно о последнем обмене

Между Украиной и Россией завершился масштабный обмен пленными, который проходил в три этапа в течение нескольких дней. 23 мая в рамках первого этапа договоренностей по схеме 1000 на 1000 на родину вернулись 390 украинцев, среди которых 270 военнослужащих и 120 гражданских. На следующий день, 24 мая, были освобождены еще 307 защитников, а 25 мая — еще 303 пленных.

По словам полковника Дениса Прокопенко (Редиса), командира 1-го корпуса Азов Национальной гвардии Украины, среди освобожденных нет ни одного бойца Азова. В свою очередь, бывший узник тюрьмы Изоляция и писатель Станислав Асеев отметил, что в обмен также не попали гражданские, которые находятся в плену уже восемь лет.

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов объяснил, что отсутствие отдельных категорий пленных связано с форматом взаимных списков. Каждая из сторон передавала тех, кого считала возможным, и отбор осуществлялся в соответствии с договоренностями.

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Факты ICTV узнавали, сколько азовцев попало в плен и какое количество удалось обменять.

Сколько бойцов Азовстали попали в плен

16 мая прошло три года с момента, когда защитники Мариуполя получили от Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского приказ сохранить жизнь и начали покидать территорию завода Азовсталь. В 2022 году именно на этом объекте украинские военные длительное время сдерживали наступление российских сил. Многие из них до сих пор находятся в российском плену.

Офицер подразделения Азов Константин Кожекин в комментарии для Общественного отметил, что в период с 16 по 20 мая 2022 года с территории Азовстали вышло примерно 1400 бойцов Азова. За три года удалось вернуть из плена 485 из них.

Сколько бойцов азова находятся в плену

По словам Дениса Прокопенко (Редиса), более 800 бойцов 12-й бригады Азов остаются в российском плену.

Офицер бригады Азов Константин Кожекин, рассказал, сколько азовцев в плену. Он отметил, что известно примерно о 850 пленных азовцев.

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