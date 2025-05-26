Скільки азовців у полоні та що відомо про останній обмін

Між Україною та Росією завершився масштабний обмін полоненими, який проходив у три етапи протягом кількох днів. 23 травня в рамках першого етапу домовленостей за схемою 1000 на 1000 на батьківщину повернулися 390 українців, серед яких 270 військовослужбовців та 120 цивільних. Наступного дня, 24 травня, було звільнено ще 307 захисників, а 25 травня – ще 303 полонених.

За словами полковника Дениса Прокопенка (Редіса), командира 1-го корпусу Азов Національної гвардії України, серед звільнених немає жодного бійця Азову. У свою чергу, колишній в’язень тюрми Ізоляція та письменник Станіслав Асєєв наголосив, що в обмін також не потрапили цивільні, які перебувають у полоні вже вісім років.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов пояснив, що відсутність окремих категорій полонених пов’язана з форматом взаємних списків. Кожна зі сторін передавала тих, кого вважала за можливе, і відбір здійснювався відповідно до домовленостей.

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Факти ICTV дізнавалися, скільки азовців потрапило в полон та яку кількість вдалося обміняти.

Скільки бійців Азовсталі потрапили у полон

16 травня минуло три роки з моменту, коли захисники Маріуполя отримали від Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського наказ зберегти життя та почали залишати територію заводу Азовсталь. У 2022 році саме на цьому об’єкті українські військові тривалий час стримували наступ російських сил. Багато з них і досі перебувають у російському полоні.

Офіцер підрозділу Азов Костянтин Кожекін в коментарі для Суспільного зазначив, що у період з 16 по 20 травня 2022 року з території Азовсталі вийшло приблизно 1400 бійців Азову. За три роки вдалося повернути з полону 485 з них.

Скільки бійців азову перебувають в полоні

За словами Дениса Прокопенка (Редіса), понад 800 бійців 12-ї бригади Азов залишаються в російському полоні.

Офіцер бригади Азов Костянтин Кожекін, розповів, скільки азовців в полоні. Він зазначив, що відомо приблизно про 850 полонених азовців.

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