Мерц объяснил свое заявление о снятии ограничений на дальность ударов для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что еще несколько месяцев назад союзники Украины решили снять ограничения на использование оружия, которое они предоставили, чтобы позволить Киеву поражать цели в глубь территории России.

Об этом он сказал во вторник, 27 мая в финском городе Турку, пишет агентство Bloomberg.

Ограничения на дальность ударов для Украины сняты

— Насколько мне известно, и как я сообщил вчера, страны, которые имели ограничения на дальность, отказались от них. Я описал то, что происходит уже несколько месяцев, а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами своих границ, — сказал Мерц.

Кроме того канцлер заявил, что отказ Москвы принять посредничество Ватикана свидетельствует о ее нежелании прекратить войну или заключить соглашение о мире.

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После вступления в должность в мае Мерц продемонстрировал отход от осторожного подхода своего предшественника Олафа Шольца, заняв более решительную позицию по поддержке Украины в ее борьбе с отпором российским оккупантам.

Шольц разрешил лишь ограниченное использование немецкого оружия против целей на территории России.

В понедельник во время форума WDR Europaforum Мерц сказал, что Великобритания, Германия, Франция и Соединенные Штаты больше не имеют никаких ограничений по дальности действия оружия, поставляемого Украине.

Он пояснил, что это означает, что Украина может защищать себя, атакуя военные позиции и в России.

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