В ВСУ напомнили, что можно попасть в тюрьму за препятствование работе ТЦК
Сухопутные войска ВСУ напомнили, что сознательное препятствование работе военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки грозит тюрьмой.
Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Telegram-канале.
Препятствование работе ТЦК и СП
Отмечается, что в последнее время в сети увеличилось количество видеоматериалов, фиксирующих сознательное препятствование деятельности ТЦК и СП, “причем некоторые граждане открыто поощряют других к таким действиям”.
Военные напомнили, что любое умышленное препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей, квалифицируется по статье 114-1 УК Украины.
За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.
— Сегодня мы перезагружаем работу ТЦК и СП, делаем все, чтобы она стала прозрачной и открытой. В то же время препятствование работе этих структур может иметь серьезные последствия для национальной безопасности. Особенно это касается нашего настоящего, когда страна находится в правовом режиме военного положения, — заявили в Сухопутных войсках.
Там добавили, что саботаж работы этих учреждений непосредственно влияет на способность ВСУ и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи.
Кроме того, военные отметили, что каждый гражданин, который достиг 16 лет и находится во вменяемом состоянии, может нести ответственность за такие действия.
В Сухопутных войсках ВСУ призвали соблюдать закон и способствовать усилиям, направленным на защиту Украины.