В ВСУ напомнили, что можно попасть в тюрьму за препятствование работе ТЦК

Сухопутные войска ВСУ напомнили, что сознательное препятствование работе военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки грозит тюрьмой.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в Telegram-канале.

Препятствование работе ТЦК и СП

Отмечается, что в последнее время в сети увеличилось количество видеоматериалов, фиксирующих сознательное препятствование деятельности ТЦК и СП, “причем некоторые граждане открыто поощряют других к таким действиям”.

Сейчас смотрят

Военные напомнили, что любое умышленное препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащих, включая угрозы, моральное давление, применение физической силы или повреждение автомобилей, квалифицируется по статье 114-1 УК Украины.

За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

— Сегодня мы перезагружаем работу ТЦК и СП, делаем все, чтобы она стала прозрачной и открытой. В то же время препятствование работе этих структур может иметь серьезные последствия для национальной безопасности. Особенно это касается нашего настоящего, когда страна находится в правовом режиме военного положения, — заявили в Сухопутных войсках.

Там добавили, что саботаж работы этих учреждений непосредственно влияет на способность ВСУ и других военных формирований эффективно выполнять свои задачи.

Кроме того, военные отметили, что каждый гражданин, который достиг 16 лет и находится во вменяемом состоянии, может нести ответственность за такие действия.

В Сухопутных войсках ВСУ призвали соблюдать закон и способствовать усилиям, направленным на защиту Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.