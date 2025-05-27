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У ЗСУ нагадали, що можна потрапити у в’язницю за перешкоджання роботі ТЦК

чи мають право ТЦК заходити на приватну територію
Фото: Depositphotos

Сухопутні війська ЗСУ нагадали, що свідоме перешкоджання роботі військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки загрожує потраплянням за ґрати.

Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у Telegram-каналі.

Перешкоджання роботі ТЦК та СП

Зазначається, що останнім частом у мережі збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності ТЦК та СП, “причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій”.

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Військові нагадали, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців, зокрема погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, кваліфікується за статтею 114-1 КК України.

За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

— Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, щоб вона стала прозорою та відкритою. Водночас перешкоджання роботі цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Особливо це стосується нашого сьогодення, коли країна перебуває у правовому режимі воєнного стану, – заявили у Сухопутних військах.

Там додали, що саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність ЗСУ та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання.

Крім того, військові наголосили, що кожен громадянин, який досягнув 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії.

У Сухопутних військах ЗСУ закликали дотримуватися закону та сприяти зусиллям, спрямованим на захист України.

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