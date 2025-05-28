Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 28 травня: знищено 1050 окупантів та пів сотні одиниць автотехніки
Втрати ворога на 28 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 050 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 190-ту добу повномасштабної війни перевищили 983 тис.
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Втрати РФ на 28 травня 2025 року
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 983890 (+1050) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10864 (+4) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22644 (+2) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 28355 (+18) од,
- РСЗВ / MLRS – 1397 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1171 (+0) од,
- літаків / aircraft – 372 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 37918 (+65),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3265 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49959 (+52) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3902 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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