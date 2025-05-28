Втрати ворога на 28 травня: знищено 1050 окупантів та пів сотні одиниць автотехніки

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Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ

Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні

У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті

Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком

Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні