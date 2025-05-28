Зеленский: ВСУ одним ударом сотен дронов уничтожили более 40 единиц техники РФ

Недавно Силы обороны Украины осуществили успешную операцию на фронте, в результате которой одновременным ударом 400 дронов уничтожено более 40 единиц российской техники.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 27 мая.

Зеленский рассказал об успешной атаке дронов на фронте

— Одновременно мы ударили 400 маленькими дронами. Было уничтожено более 40 единиц техники одновременно. Он был применен исключительно военными, исключительно на поле боя. Это была попытка такой операции. И мы продемонстрируем им в разы больше, чем эта операция. Мы это сделаем, нам это удалось, — заверил глава государства.

Он также рассказал, что сейчас Россия фокусируется на большом количестве дронов, поэтому в Украине к их сбиванию привлекаются самолеты.

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— Мы понимаем, какое количество Миражи и F-16 способны сбить за один вылет и сколько мы можем их одновременно использовать в воздухе. Также мы продвигаемся в направлении перехватчиков “дрон-дрон”. Мы их уже используем, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сейчас вопрос в том, когда Украина сможет расширить технологию перехватчиков.

— Это была проблема с Шахедами, которые они запускали на такой высоте, что мобильные огневые группы не могут сбивать. Мы нашли этот ответ в дронах-перехватчиках, — добавил он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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