Зеленський: ЗСУ одним ударом сотень дронів знищили понад 40 одиниць техніки РФ

Нещодавно Сили оборони України здійснили успішну операцію на фронті, в результаті якої одночасним ударом 400 дронів знищено понад 40 одиниць російської техніки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.

Зеленський розповів про успішну атаку дронів на фронті

– Одночасно ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно. Він був застосований суто військовими, суто на полі бою. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція. Ми це зробимо, нам це вдалося, – запевнив глава держави.

Він також розповів, що наразі Росія фокусується на великій кількості дронів, тому в Україні до їх збиття сьогодні залучаються літаки.

Зараз дивляться

– Ми розуміємо, яку кількість Міражі та F-16 спроможні збити за один виліт і скільки ми можемо їх одночасно використовувати в повітрі. Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів “дрон-дрон”. Ми їх вже використовуємо, – наголорсив Зеленський.

Президент зауважив, що наразі питання у тому, коли Україна зможе розширити технологію перехоплювачів.

– Це була проблема з Шахедами, які вони запускали на такій висоті, що мобільні вогневі групи не можуть збивати. Ми знайшли цю відповідь в дронах-перехоплювачах, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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