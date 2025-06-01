Анастасия Кожушко, редактор ленты
Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал в отставку после удара РФ по учебному центру ВСУ
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подал рапорт на увольнение после российского удара по учебному центру Сухопутных войск.
Драпатий подал рапорт на увольнение
— Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины, — написал он в Telegram.
Он признал, что как командир не смог полностью обеспечить выполнение своих приказов: не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Драпатый заявил, что это его ответственность.
По его словам, главная ответственность всегда лежит на командовании.
Драпатый также обратил внимание на проблему “круговой поруки и безнаказанности”, которые являются ядом для армии.
— Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношение к службе, не признавать свои ошибки — мы обречены. Без личной ответственности — нет развития. Без развития — нет победы, — написал Драпатый.
Он добавил, что инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, работы систем оповещения. При этом отметив, что ни одна проверка не вернет погибших.
Политолог прокомментировал отставку командующего Сухопутными войсками
Политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV прокомментировал решение Михаила Драпатого подать рапорт на увольнение после ракетного удара РФ по учебному центру ВСУ.
По его словам, с политической точки зрения, Драпатый сделал правильный шаг, взяв на себя ответственность.
— Если его подчиненные, например, не выполняют всех приказов, он считает, что тогда есть претензия к нему, и он не может оставаться, например, на должности, — сказал Рейтерович.
Однако политолог надеется, что президент Владимир Зеленский оставит Михаила Драпатого в армии, ведь он “один из лучших генералов, которые есть на сегодняшний день в Украине, и он точно не может нести какой-то серьезной ответственности за то, что на том полигоне произошло”.
По словам Рейтеровича, Зеленский может отдать приказ провести расследование и наказать виновных, не принимая отставку командующего.
Напомним, 1 июня Россия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. На момент атаки построений не было, большинство личного состава было в укрытиях.
По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.
Фото: Сухопутные войска ВСУ