Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після удару РФ по навчальному центру ЗСУ
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав рапорт на звільнення після російського удару по навчальному центру Сухопутних військ.
Драпатий подав рапорт на звільнення
– Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни, – написав він у Telegram.
Він визнав, що як командир не зміг повністю забезпечити виконання своїх наказів: не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю.
За його словами, головна відповідальність завжди лежить на командуванні.
Драпатий також звернув увагу на проблему “кругової поруки та безкарності”, які є отрутою для армії.
– Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються – значить, моїх зусиль було недостатньо. Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки – ми приречені. Без особистої відповідальності – немає розвитку. Без розвитку – немає перемоги, – написав Драпатий.
Він додав, що ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, роботи систем оповіщення. Проте зазначив, що жодна перевірка не поверне загиблих.
Політолог прокоментував відставку командувача Сухопутних військ
Політолог Ігор Рейтерович у коментарі Фактам ICTV прокоментував рішення Михайла Драпатого подати рапорт на звільнення після ракетного удару РФ по навчальному центру ЗСУ.
За його словами, з політичного погляду, Драпатий зробив правильний крок, узявши на себе відповідальність.
– Якщо його підлеглі, наприклад, не виконують усіх наказів, він вважає, що тоді є претензія до нього, тож не може залишатися, наприклад, на посаді, – сказав Рейтерович.
Проте політолог сподівається, що президент Володимир Зеленський залишить Михайла Драпатого в армії, адже він “один з найкращих генералів, які є на сьогодні в Україні, і він точно не може нести якоїсь серйозної відповідальності за те, що на тому полігоні відбулося”.
За словами Рейтеровича, Зеленський наказати провести розслідування та покарати винних, не приймаючи відставку командувача.
Нагадаємо, 1 червня Росія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. На момент атаки шикувань не було, більшість особового складу перебувала в укриттях.
Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ