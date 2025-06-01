РФ ударила по учебному центру ВСУ Искандером – спикер Сухопутных войск

РФ нанесла удар ракетой Искандер по расположению учебного подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, о чем свидетельствуют предварительные данные.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

Он отметил, что окончательная информация будет впоследствии после того, как место удара изучат эксперты.

Сейчас смотрят

– На момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях, кроме тех, кто, возможно, не успел до них добраться, – отметил Саранцев.

Удар РФ по учебному центру ВСУ

Как сообщил Саранцев, была создана временная рабочая группа, “которая будет исследовать причины обстоятельств, которые привели к этой трагедии”.

Спикер Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что в случае установления вины должностных лиц любого уровня, несмотря на их заслуги, все они будут привлечены к ответственности.

Напомним, что 1 июня Россия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

После удара РФ по учебному центру ВСУ командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подал рапорт на увольнение.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.