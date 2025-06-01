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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

РФ вдарила по навчальному центру ЗСУ Іскандером – речник Сухопутних військ

іскандер м характеристики
Фото: Depositphotos

РФ завдала удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ Збройних сил України ракетою Іскандер, свідчать попередні дані.

Про це у коментарі Суспільному повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Він зауважив, що остаточна інформація буде згодом, після того як місце удару дослідять експерти.

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– На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, окрім тих, хто, можливо, не встиг до них дістатися, – зазначив Саранцев.

Удар РФ по навчальному центру ЗСУ

Як повідомив Саранцев, створено тимчасову робочу групи, “яка буде досліджувати причини обставини, які привели до цієї трагедії”.

Речник Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що у разі з’ясування вини посадових осіб, будь-якого рівня, попри їхні заслуги, всі вони будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що  червня Росія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Після удару РФ по навчальному центру ЗСУ командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав рапорт на звільнення.

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