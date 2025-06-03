Карта боевых действий на 03 июня 2025 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 142 боевых столкновения. Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 78 авиационных ударов, применил три ракеты и 137 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5736 обстрелов, из них 106 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3270 дронов-камикадзе.

Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2025 года

Ситуация в Украине на 3 июня 2025 года

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств и одно средство ПВО врага.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районе Волчанска и в направлении Довгенького.

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На Купянском направлении зафиксировано семь атак в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении враг пять раз атаковал позиции ВСУ в районе Григорьевки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в сторону Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Плещеевка, Торецк, Нелиповка и в направлении Яблоновки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 46 атак в районах Полтавки, Миролюбовки, Елизаветовки, Малиновки, Лисовки, Даченского, Новоукраинки, Удачного, Новосергиевки, Муравки, Котляровки, Андреевки и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Новоселка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь и в сторону Новоукраинки и Комара.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, захватчики осуществили бесполезную атаку.

На Курском направлении произошло 18 боестолкновений. Враг совершил 182 артиллерийских обстрела, из них два — из реактивных систем залпового огня, осуществил 17 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

Потери РФ в войне на 3 июня 2025 года

личного состава — около 990 800 (+1100) человек;

танков — 10 881 (+7);

боевых бронированных машин — 22 671 (+8);

артиллерийских систем — 28 623 (+48);

РСЗВ — 1 402 (+1);

средств ПВО — 1 176 (+1);

самолетов — 384 (+12);

вертолетов — 336;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 38 748 (+126);

крылатых ракет — 3 271;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 50 607 (+145);

специальной техники — 3 905.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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