Карта бойових дій на 03 червня 2025 – ситуація на фронті

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних і 78 авіаційних ударів, застосував три ракети і 137 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5736 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3270 дронів-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2025

Ситуація в Україні на 3 червня 2025

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів та один засіб ППО ворога.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі Вовчанська та в напрямку Довгенького.

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На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог п’ять атакував позиції ЗСУ в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в бік Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк, Неліпівка та в напрямку Яблунівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 атак в районах Полтавки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Малинівки, Лисівки, Даченського, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки, Муравки, Котлярівки, Андріївки та у напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль та у бік Новоукраїнки й Комара.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, загарбники здійснили марну атаку.

На Курському напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Ворог здійснив 182 артилерійських обстріли, з них два — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 17 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

Втрати РФ у війні на 3 червня 2025

особового складу ‒ близько 990 800 (+1100) осіб;

танків ‒ 10 881 (+7);

бойових броньованих машин ‒ 22 671 (+8);

артилерійських систем – 28 623 (+48);

РСЗВ – 1 402 (+1);

засобів ППО ‒ 1 176 (+1);

літаків – 384 (+12);

гелікоптерів – 336;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 748 (+126);

крилатих ракет ‒ 3 271;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 607 (+145);

спеціальної техніки ‒ 3 905.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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