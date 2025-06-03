На форуме Europe Civil Security в Варшаве Украина представила опыт в сфере безопасности

Телемарафон Єдині нивини стал информационным партнером международного форума Europe Civil Security, который состоялся в Варшаве 21-22 мая 2025.

Мероприятие организовано ГСЧС Украины в партнерстве с Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления Ассоциация объединенных территориальных общин в рамках проекта, который реализуется при поддержке Еврокомиссии в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Событие собрало около 1 000 участников из разных стран и транслировалось онлайн.

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В течение двух дней представители правительства, местного самоуправления, гражданского общества и международных организаций обсуждали вызовы гражданской безопасности в условиях войны, успешные практики реагирования на чрезвычайные ситуации и международного сотрудничества в сфере безопасности.

День первый: Опыт Украины как основа европейской безопасности

Первый день форума Europe Civil Security объединил три содержательные панельные дискуссии, посвященные укреплению системы гражданской защиты.

Участники — представители органов власти, общин, международных организаций и эксперты из разных стран — обсудили практические сценарии реагирования, долгосрочные стратегии и партнерские модели взаимодействия.

Форум открыли лидеры украинских и европейских институтов. Главный акцент — на вкладе Украины в построение новой системы безопасности.

Гендиректор Генерального директората Еврокомиссии по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи (DG ECHO) Мацей Поповски в своем приветственном слове отметил, что опыт Украины уже интегрируется в европейскую систему безопасности.

По его словам, наработки Украины могут стать ответом на современные угрозы: природные катаклизмы, вооруженные конфликты и чрезвычайные ситуации.

А президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Марк Коолс подчеркнул важность партнерств для построения устойчивой системы защиты гражданского населения.

Галва Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Андрей Даник отметил, что нагрузка на службу возросла, однако Украина уже готова делиться своим опытом реформирования системы гражданской защиты.

— Мы демонстрируем, что общины способны не только держать тыл, но и формировать стратегию безопасности, — заявил во время форума Александр Коренной, председатель Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления Ассоциация объединенных территориальных общин, городской глава Новоукраинской общины Кировоградской области, назвав среди вызовов постоянную угрозу для гражданского населения и минирование территорий.

Вице-маршалек Сената Польши Михал Каминский поблагодарил ВСУ и украинский народ. Также отметил важность мероприятия, потому что именно украинцы могут показать опыт, который нужен всей Европе.

Заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин акцентировал на том, что в условиях войны важно не только строить новую инфраструктуру защиты, но и обеспечить эффективную координацию между центральной властью, общинами и международными партнерами.

— Несмотря на войну, украинцы хотят оставаться дома, жить, работать и развиваться. Наша задача — создать для этого условия. Новые партнерства и стратегическое мышление — критически важны — подчеркнул он.

В течение трех панельных дискуссий участники обсуждали практические кейсы из украинского опыта, о которых рассказали специалисты ГСЧС и представители местной власти.

Среди иностранных спикеров — Йоханнес Фромхольт (Офис Генерального директората ЕС по вопросам гражданской защиты DG ECHO) Кристер Браун (Шведское агентство по вопросам чрезвычайных ситуаций MSB), Андрю Дункан (Международный Комитет Красного Креста) и Давид Петрович (Федеральное агентство по технической помощи Германии, THW).

Они акцентировали на партнерстве с Украиной и необходимости адаптации европейских систем гражданской безопасности к новым вызовам.

День второй: Партнерство, образование и безопасная инфраструктура

Второй день форума Europe Civil Security в Варшаве был посвящен тому, как во времена войны партнерство и надежная инфраструктура могут обеспечить устойчивость общин.

В дискуссиях приняли участие народные депутаты, представители местных властей, благотворительных фондов и международных структур.

В частности, нардеп Александр Аликсийчук заявил, что для эффективного партнерства общинам нужны три вещи: паспорт общины, стратегия развития, согласованная на региональном уровне, и команда с опытными проектными менеджерами. Именно это позволяет находить и удерживать международных партнеров.

Председатель Совета развития общин Благотворительного фонда МХП Общине Татьяна Волочай рассказала о разработке стратегий в общинах 13 областей, поддержке школьных укрытий и программе Классы безопасности.

А эксперт по гражданской защите Программы Огнеборцы (Solidarity Fund PL) Агнешка Пясецка представила польскую программу поддержки добровольных пожарных команд как часть общей системы гражданской защиты.

Два дня форума, который состоялся при финансовой поддержке ЕС, стали платформой доверия, практических решений и партнерства. Завершение Europe Civil Security — это не точка, а новая отправная точка для решений, контактов и межсекторального сотрудничества.

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