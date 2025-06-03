На форумі Europe Civil Security у Варшаві Україна представила досвід у сфері безпеки

Телемарафон Єдині новини став інформаційним партнером міжнародного форуму Europe Civil Security, який відбувся у Варшаві 21-22 травня 2025.

Захід організований ДСНС України у партнерстві з Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування Асоціація об’єднаних територіальних громад в межах проєкту, що реалізується за підтримки Єврокомісії в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Подія зібрала близько 1 000 учасників з різних країн і транслювалася онлайн.

Зараз дивляться

Протягом двох днів представники уряду, місцевого самоврядування, громадянського суспільства та міжнародних організацій обговорювали виклики цивільної безпеки в умовах війни, успішні практики реагування на надзвичайні ситуації та міжнародної співпраці у сфері безпеки.

День перший: Досвід України як основа європейської безпеки

Перший день форуму Europe Civil Security об’єднав три змістовні панельні дискусії, присвячені зміцненню системи цивільного захисту.

Учасники – представники органів влади, громад, міжнародних організацій та експерти з різних країн – обговорили практичні сценарії реагування, довгострокові стратегії та партнерські моделі взаємодії.

Форум відкрили лідери українських та європейських інституцій. Головний акцент – на внеску України у побудову нової системи безпеки.

Гендиректор Генерального директорату Єврокомісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO) Мацей Поповскі у своєму вітальному слові зазначив, що досвід України вже інтегрується в європейську систему безпеки.

За його словами, напрацювання України можуть стати відповіддю на сучасні загрози: природні катаклізми, збройні конфлікти та надзвичайні ситуації.

А президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марк Коолс наголосив на важливості партнерств для побудови стійкої системи захисту цивільного населення.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Андрій Даник зауважив, що навантаження на службу зросло, однак Україна вже готова ділитися своїм досвідом реформування системи цивільного захисту.

– Ми демонструємо, що громади здатні не лише тримати тил, а й формувати стратегію безпеки, – заявив під час форуму Олександр Корінний, голова Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація об’єднаних територіальних громад, міський голова Новоукраїнської громади Кіровоградської області, назвавши серед викликів постійну загрозу для цивільного населення та мінування територій.

Віцемаршалек Сенату Польщі Міхал Камінський подякував ЗСУ та українському народові. Також наголосив на важливості заходу, бо саме українці можуть показати досвід, який потрібен усій Європі.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін акцентував на тому, що в умовах війни важливо не лише будувати нову інфраструктуру захисту, а й забезпечити ефективну координацію між центральною владою, громадами та міжнародними партнерами.

– Попри війну, українці хочуть залишатися вдома, жити, працювати й розвиватися. Наше завдання – створити для цього умови. Нові партнерства й стратегічне мислення – критично важливі – наголосив він.

Протягом трьох панельних дискусій учасники обговорювали практичні кейси з українського досвіду, про які розповіли фахівці ДСНС та представники місцевої влади.

Серед іноземних спікерів — Йоханнес Фромхольт (Офіс Генерального директорату ЄС з питань цивільного захисту DG ECHO), Крістер Браун (Шведське агентство з питань надзвичайних ситуацій MSB), Андрю Дункан (Міжнародний Комітет Червоного Хреста) та Давід Петрович (Федеральне агентство з технічної допомоги Німеччини, THW).

Вони акцентували на партнерстві з Україною та необхідності адаптації європейських систем цивільної безпеки до нових викликів.

День другий: Партнерство, освіта та безпечна інфраструктура

Другий день форуму Europe Civil Security у Варшаві був присвячений тому, як у часи війни партнерство та надійна інфраструктура можуть забезпечити стійкість громад.

У дискусіях взяли участь народні депутати, представники місцевої влади, благодійних фондів й міжнародних структур.

Зокрема, нардеп Олександр Аліксійчук заявив, що для ефективного партнерства громадам потрібні три речі: паспорт громади, стратегія розвитку, яка узгоджена на регіональному рівні, і команда з досвідченими проєктними менеджерами. Саме це дає змогу знаходити і втримувати міжнародних партнерів.

Голова Ради розвитку громад Благодійного фонду МХП Громаді Тетяна Волочай розповіла про розробку стратегій у громадах 13 областей, підтримку шкільних укриттів і програму Класи безпеки.

А експертка з цивільного захисту Програми Вогнеборці (Solidarity Fund PL) Аґнешка Пясецка презентувала польську програму підтримки добровільних пожежних команд як частину загальної системи цивільного захисту.

Серед голів українських громад виступили ті, хто щодня на місцях вирішує питання безпеки, адаптації та стійкості у надзвичайних умовах.

Два дні форуму, який відбувся за фінансової підтримки ЄС, стали платформою довіри, практичних рішень і партнерства. Завершення Europe Civil Security — це не крапка, а нова відправна точка для рішень, контактів і міжсекторальної співпраці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.