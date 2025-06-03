За время полномасштабной войны в Украине погибли 630 детей — Офис генпрокурора

В Украине в результате российской агрессии пострадали 2590 детей, из них 630 детей — погибли, еще 1960 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом свидетельствуют официальные данные ювенальных прокуроров по состоянию на 26 мая 2025 года, пишет Офис генпрокурора.

Больше всего пострадавших зафиксировано в таких регионах: Донецкая область — 645, Харьковская — 492, Херсонская — 208, Днепропетровская — 242, Киевская — 146, Запорожская — 181, Николаевская — 119, Сумская — 139.

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В войне в Украине страдают дети

События последних дней:

25 мая в результате атаки на г. Коростышев (Житомирская область) погибли трое детей: два мальчика 8 и 17 лет и 12-летняя девочка. Также ранен 14-летний парень.

В Харькове пострадал 14-летний подросток.

Из-за обстрелов в Киевской области травмированы восемь детей: девочки 10, 13, 17 лет и мальчики 8, 10, 11, 13 лет.

В Николаеве ранения получил 17-летний юноша.

3 июня 2025 года в 09:18 российские войска снова совершили обстрел города Сумы. В результате вражеского обстрела есть погибшие и более двух десятков раненых, среди пострадавших — дети. Начато следствие.

Сумская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Один из снарядов попал в транспорт, который двигался по центральным улицам города, другие — попали в окрестности.

По состоянию на 11:30 известно о трех погибших и более 20 раненых, среди которых есть дети.

Прокуроры и правоохранители фиксируют последствия преступления. Досудебное расследование ведут следователи Управления СБУ в Сумской области.

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