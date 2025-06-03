За час повномасштабної війни в Україні загинули 630 дітей – Офіс генпрокурора

В Україні унаслідок російської агресії постраждали 2590 дітей, з них 630 дітей загинули, ще 1960 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це свідчать офіційні дані ювенальних прокурорів станом на 26 травня 2025 року, пише Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждалих зафіксовано в таких регіонах: Донецька область — 645, Харківська — 492, Херсонська — 208, Дніпропетровська — 242, Київська — 146, Запорізька — 181, Миколаївська — 119, Сумська — 139.

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У війні в Україні страждають діти

Події останніх днів:

25 травня внаслідок атаки на м. Коростишів (Житомирська область) загинули троє дітей: два хлопчики 8 та 17 років і 12-річна дівчинка. Також поранено 14-річного хлопця.

У Харкові постраждав 14-річний підліток.

Через обстріли в Київській області травмовані вісім дітей: дівчата 10, 13, 17 років та хлопці 8, 10, 11, 13 років.

У Миколаєві поранення дістав 17-річний юнак.

3 червня 2025 року о 09:18 російські війська знову здійснили обстріл міста Суми. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та понад два десятки поранених, серед постраждалих — діти. Розпочато слідство.

Сумська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Один зі снарядів влучив у транспорт, що рухався центральними вулицями міста, інші — поцілили в околиці.

Станом на 11:30 відомо про трьох загиблих та понад 20 поранених, серед яких є діти.

Прокурори та правоохоронці фіксують наслідки злочину. Досудове розслідування ведуть слідчі Управління СБУ в Сумській області.

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