За час повномасштабної війни в Україні загинули 630 дітей – Офіс генпрокурора
В Україні унаслідок російської агресії постраждали 2590 дітей, з них 630 дітей загинули, ще 1960 дістали поранень різного ступеня тяжкості.
Про це свідчать офіційні дані ювенальних прокурорів станом на 26 травня 2025 року, пише Офіс генпрокурора.
Найбільше постраждалих зафіксовано в таких регіонах: Донецька область — 645, Харківська — 492, Херсонська — 208, Дніпропетровська — 242, Київська — 146, Запорізька — 181, Миколаївська — 119, Сумська — 139.
У війні в Україні страждають діти
Події останніх днів:
- 25 травня внаслідок атаки на м. Коростишів (Житомирська область) загинули троє дітей: два хлопчики 8 та 17 років і 12-річна дівчинка. Також поранено 14-річного хлопця.
- У Харкові постраждав 14-річний підліток.
- Через обстріли в Київській області травмовані вісім дітей: дівчата 10, 13, 17 років та хлопці 8, 10, 11, 13 років.
- У Миколаєві поранення дістав 17-річний юнак.
3 червня 2025 року о 09:18 російські війська знову здійснили обстріл міста Суми. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та понад два десятки поранених, серед постраждалих — діти. Розпочато слідство.
Сумська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Один зі снарядів влучив у транспорт, що рухався центральними вулицями міста, інші — поцілили в околиці.
Станом на 11:30 відомо про трьох загиблих та понад 20 поранених, серед яких є діти.
Прокурори та правоохоронці фіксують наслідки злочину. Досудове розслідування ведуть слідчі Управління СБУ в Сумській області.