Сколько длилась самая долгая тревога в Украине и когда она звучала

С начала полномасштабного вторжения РФ в разных городах Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу.

По данным сервиса статистики воздушных тревог Air-alarms.in.ua, с 24 февраля 2022 года и до 3 июня 2025 года в Украине прозвучало 58 405 тревог.

Где была самая длинная воздушная тревога в Украине и сколько она длилась — читайте в материале Фактов ICTV.

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Сигнал воздушной тревоги предупреждает украинцев о возможной опасности и позволяет вовремя спуститься в укрытие.

Узнаем, сколько продолжалась самая длинная тревога в Украине и где она звучала.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины самая длинная воздушная тревога была в Харькове.

Она длилась двое суток, 2 часа и 31 минуту. О начале воздушной тревоги было объявлено во вторник 23 июля 2024 года в 18:31, а отбой был только в четверг 25 июля в 21:02.

За все время больше всего тревог объявляли в Донецкой области – 6 272.

В Днепропетровской области тревогу объявляли – 5306 раз. В Запорожской области – 5890.

В Киевской области воздушную тревогу объявляли – 3498 раз, и 1675 раз в городе Киев.

В Николаевской области – 3335 раз, в Одесской области – 2101 раз.

В Кировоградской области воздушную тревогу объявляли – 3132 раза. В Полтавской области – 3803 раза.

По статистике, воздушная тревога чаще всего звучала в пятницу, с 12 до 18 часов.

Наименьшее количество тревог было зафиксировано: Буковина — 687, Волынь — 778, Закарпатье — 599, Ивано-Франковская область — 696.

Количество воздушных тревог в Украине за весь период (с 24.02.2022 по 03.06.2025):

Продолжительность воздушных тревог в Украине за весь период (с 24.02.2022 по 03.06.2025):

Узнать актуальные данные о воздушной тревоге можно на сайте сервиса по ссылке.

Когда в Киеве была самая длинная воздушная тревога

В Киеве тревога звучала 3 498 раз, в том числе: в Киеве — 1675 и Киевской области — 1823 (с начала широкомасштабного вторжения и до 3 июня 2025 года).

По данным Киев Цифровой:

1 июня 2025 года воздушная тревога в Киеве длилась 9 часов 32 минуты (с 18:26 до 11:15).

(с 18:26 до 11:15). 23 мая 2025 года воздушная тревога в Киеве длилась 7 часов 15 минут (с 23:47 до 05:10).

(с 23:47 до 05:10). 18 мая 2025 года воздушная тревога в Киеве длилась 8 часов 54 минуты (с 08:54 до 23:59).

(с 08:54 до 23:59). 4 сентября 2024 года воздушная тревога в Киеве длилась 9 часов 8 минут (началась 04.09.24 в 23:29, закончилась 05.09.24 в 08:38).

(началась 04.09.24 в 23:29, закончилась 05.09.24 в 08:38). 25 августа 2024 года воздушная тревога в Киеве длилась 7 часов 46 минут .

. длительной воздушная тревога также была 31 июля 2024 года — 7 часов 14 минут .

. длительной тревога была 9 марта 2023 года — 6 часов 51 минуту .

. длительной была тревога, которая объявлялась 10 октября 2022 года — 5 часов 37 минут.

Продолжительность воздушных тревог в Киеве и Киевской области за весь период (с 24.02.2022 по 03.06.2025) выглядит следующим образом:

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