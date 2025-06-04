Сколько длилась самая долгая тревога в Украине и когда она звучала
С начала полномасштабного вторжения РФ в разных городах Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу.
По данным сервиса статистики воздушных тревог Air-alarms.in.ua, с 24 февраля 2022 года и до 3 июня 2025 года в Украине прозвучало 58 405 тревог.
Где была самая длинная воздушная тревога в Украине и сколько она длилась — читайте в материале Фактов ICTV.
Самая длинная тревога в Украине: статистика
Вся территория нашей страны находится в зоне опасности из-за постоянных ракетных атак со стороны РФ.
Сигнал воздушной тревоги предупреждает украинцев о возможной опасности и позволяет вовремя спуститься в укрытие.
Узнаем, сколько продолжалась самая длинная тревога в Украине и где она звучала.
- С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины самая длинная воздушная тревога была в Харькове.
Она длилась двое суток, 2 часа и 31 минуту. О начале воздушной тревоги было объявлено во вторник 23 июля 2024 года в 18:31, а отбой был только в четверг 25 июля в 21:02.
- За все время больше всего тревог объявляли в Донецкой области – 6 272.
- В Днепропетровской области тревогу объявляли – 5306 раз. В Запорожской области – 5890.
- В Киевской области воздушную тревогу объявляли – 3498 раз, и 1675 раз в городе Киев.
- В Николаевской области – 3335 раз, в Одесской области – 2101 раз.
- В Кировоградской области воздушную тревогу объявляли – 3132 раза. В Полтавской области – 3803 раза.
По статистике, воздушная тревога чаще всего звучала в пятницу, с 12 до 18 часов.
Наименьшее количество тревог было зафиксировано: Буковина — 687, Волынь — 778, Закарпатье — 599, Ивано-Франковская область — 696.
Количество воздушных тревог в Украине за весь период (с 24.02.2022 по 03.06.2025):
Продолжительность воздушных тревог в Украине за весь период (с 24.02.2022 по 03.06.2025):
Узнать актуальные данные о воздушной тревоге можно на сайте сервиса по ссылке.
Когда в Киеве была самая длинная воздушная тревога
В Киеве тревога звучала 3 498 раз, в том числе: в Киеве — 1675 и Киевской области — 1823 (с начала широкомасштабного вторжения и до 3 июня 2025 года).
По данным Киев Цифровой:
- 1 июня 2025 года воздушная тревога в Киеве длилась 9 часов 32 минуты (с 18:26 до 11:15).
- 23 мая 2025 года воздушная тревога в Киеве длилась 7 часов 15 минут (с 23:47 до 05:10).
- 18 мая 2025 года воздушная тревога в Киеве длилась 8 часов 54 минуты (с 08:54 до 23:59).
- 4 сентября 2024 года воздушная тревога в Киеве длилась 9 часов 8 минут (началась 04.09.24 в 23:29, закончилась 05.09.24 в 08:38).
- 25 августа 2024 года воздушная тревога в Киеве длилась 7 часов 46 минут.
- длительной воздушная тревога также была 31 июля 2024 года — 7 часов 14 минут.
- длительной тревога была 9 марта 2023 года — 6 часов 51 минуту.
- длительной была тревога, которая объявлялась 10 октября 2022 года — 5 часов 37 минут.
Продолжительность воздушных тревог в Киеве и Киевской области за весь период (с 24.02.2022 по 03.06.2025) выглядит следующим образом: