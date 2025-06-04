Скільки тривала найдовша тривога в Україні та коли вона лунала

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в різних містах України неодноразово оголошували повітряну тривогу.

За даними сервісу статистики повітряних тривог Air-alarms.in.ua, з 24 лютого 2022 року і до 3 червня 2025 року в Україні пролунали 58 405 тривог.

Де була найдовша повітряна тривога в Україні та скільки вона тривала — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Найдовша тривога в Україні: статистика

Вся територія нашої країни перебуває в зоні небезпеки через постійні ракетні атаки з боку РФ.

Сигнал повітряної тривоги попереджає українців про можливу небезпеку та дозволяє вчасно спуститися в укриття.

Дізнаймося, скільки тривала найдовша тривога в Україні та де вона лунала.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України найдовша повітряна тривога була у Харкові.

Вона тривала дві доби, 2 години та 31 хвилину. Про початок повітряної тривоги було оголошено у вівторок 23 липня 2024 року о 18:31, а про відбій – лише у четвер 25 липня о 21:02.

За весь час найбільше тривог оголошували в Донецькій області – 6 272.

На Дніпропетровщині тривогу оголошували — 5306 разів. У Запорізькій області — 5890.

На Київщині повітряну тривогу оголошували — 3498 разів, та 1675 у місті Київ.

На Миколаївщині — 3335 разів, на Одещині — 2101, на Вінничині – 1477 разів.

На Кіровоградщині повітряну тривогу оголошували — 3132 разів. На Полтавщині — 3803 рази.

За статистикою, повітряна тривога найчастіше лунала у п’ятницю, з 12-ї до 18-ї вечора.

Найменше тривог спостерігалося: Буковина — 687, Волинь — 778, Закарпаття — 599, Івано-Франківщина — 696.

Кількість повітряних тривог в Україні за весь період (з 24.02.2022 до 03.06.2025):

Тривалість повітряних тривог в Україні за весь період (з 24.02.2022 до 03.06.2025):

Дізнатися актуальні дані про повітряну тривогу можна на сайті сервісу за посиланням.

Коли у Києві була найдовша повітряна тривога

У Києві тривога лунала 3 498 разів, зокрема: у Києві — 1675 та Київській області — 1823 (від початку широкомасштабного вторгнення й до 3 червня 2025 року).

За даними Київ Цифровий:

01 червня 2025 року повітряна тривога в Києві тривала 9 годин 32 хвилин (з 18:26 до 11:15).

(з 18:26 до 11:15). 23 травня 2025 року повітряна тривога в Києві тривала 7 годин 15 хвилин (з 23:47 до 05:10).

(з 23:47 до 05:10). 18 травня 2025 року повітряна тривога в Києві тривала 8 годин 54 хвилини (з 08:54 до 23:59).

(з 08:54 до 23:59). 4 вересня 2024 року повітряна тривога в Києві тривала 9 годин 8 хвилин (розпочалася 04.09.24 о 23:29, закінчилася 05.09.24 о 08:38).

(розпочалася 04.09.24 о 23:29, закінчилася 05.09.24 о 08:38). 25 серпня 2024 року повітряна тривога в Києві тривала 7 годин 46 хвилин .

. довгою повітряна тривога також була 31 липня 2024 року — 7 годин 14 хвилин.

тривала тривога була 9 березня 2023 року — 6 годин 51 хвилину .

. тривалою була тривога, яка оголошувалася 10 жовтня 2022 року — 5 годин 37 хвилин.

Тривалість повітряних тривог в Києві та Київській області за весь період (з 24.02.2022 до 03.06.2025) виглядає наступним чином:

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