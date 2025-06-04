Как мобилизованному получить воинское звание досрочно в Украине в 2025 году

В Вооруженных Силах Украины есть первичные и очередные звания. Их присваивают при определенных условиях.

Ранее очередное воинское звание присваивалось военнослужащим после прохождения срока выслуги в воинском звании. Досрочно его могли присвоить только один раз за весь период прохождения военной службы.

Однако во время действия военного положения в порядке присвоения званий произошли изменения. В частности, в 2023 году в Дисциплинарный устав ВСУ внесли изменения относительно противодействия дискриминации и досрочного присвоения воинских званий.

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Как получить досрочное воинское звание мобилизованному военнослужащему в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда присваивается воинское звание мобилизованному

В Вооруженных силах Украины есть первичные и очередные звания, которые присваивались при определенных условиях.

Когда присваиваются первичные воинские звания

Как получить первичное воинское звание мобилизованному:

Рекрут — начальный статус для военнослужащего, который только поступил на службу. После принятия присяги рекруты получают звание солдата.

Младший сержант — обычно это звание присваивается военным рядового состава после прохождения соответствующей подготовки. Однако, во время военного положения существует возможность присвоения этого звания даже тем мобилизованным, которые не завершили специализированные курсы, но имеют боевой опыт.

Младший лейтенант — после начала военных действий на территории Украины появилась потребность в комплектовании подразделений офицерами первичного звена. Поэтому здесь произошло больше всего изменений. Звание младшего лейтенанта могут получить сержанты и старшины, которые не имеют высшего образования, но имеют опыт.

В частности оно может быть присвоено:

военнослужащим, которые в военное время закончили высшее военное учебное заведение, или по сокращенной программе обучения прошли военное учебное подразделение учреждения высшего образования; лицам сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту или военную службу по призыву по мобилизации и имеют высшее образование, прошли курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности; военнослужащим сержантского и старшинского состава, которые в военное время были назначены на должности офицерского состава и успешно выполняют свои служебные обязанности; военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые имеют образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, прошли (при необходимости) курс военной подготовки по программе подготовки офицеров и успешно сдали экзамены; лицам сержантского и старшинского состава, которые были назначены на должности лиц офицерского состава и получили высшее образование.

Министерство обороны также вводит процедуру для мобилизованных медиков по получению офицерского звания.

Когда присваиваются очередные воинские звания

Получение очередных воинских званий зависит от срока службы в предыдущем звании и занимаемой должности.

В частности предусмотрено:

1 год — для младшего и старшего сержантского и старшинского состава (младший сержант, сержант, старший сержант, главный сержант, штаб-сержант), а также младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан);

2 года — для высшего сержантского и старшинского состава (мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант), а также для старшего офицерского состава (майор, полковник, подполковник).

Заметим, что для повышения в звании также нужна должность, которая предусматривает воинское звание выше того, что есть в настоящее время.

Очередные воинские звания можно получить досрочно.

Как мобилизованному получить воинское звание досрочно

Закон Украины О дисциплинарном уставе Вооруженных сил Украины № 551-XIV от 24 марта 1999 года (статья 29) предусматривает, что в порядке поощрения от командования военнослужащим может быть присвоено очередное воинское звание досрочно.

При этом, если раньше досрочное присвоение могло быть присвоено один раз за весь период прохождения военной службы, то после внесения изменений — в званиях до майора это можно делать дважды.

Согласно закону Украины № 3088-IX О внесении изменения в статью 29 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, от 02 апреля 2023 года, в период действия военного положения на территории Украины поощрение в виде досрочного присвоения очередного воинского звания может быть применено к военнослужащим рядового, сержантского, старшинского и младшего офицерского состава во второй раз, но не ранее чем через шесть месяцев со дня присвоения предыдущего воинского звания.

Что необходимо, чтобы получить досрочное воинское звание мобилизованному

Юристы Безоплатной правовой помощи рассказали, что получение воинского звания досрочно для мобилизованных военнослужащих возможно при определенных условиях, предусмотренных действующим законодательством Украины и внутренними приказами Министерства обороны.

Вот основные случаи, когда это возможно:

Поощрение за заслуги в боевых условиях. Если мобилизованный военнослужащий проявил героизм, отвагу или достиг больших успехов во время выполнения боевых задач, он может быть представлен к досрочному присвоению воинского звания.

Рекомендация от командира. Командир подразделения или другое должностное лицо может подать ходатайство о присвоении воинского звания, если мобилизованный военный показал высокий уровень профессиональной подготовки, инициативность и дисциплинированность.

Присвоение звания в результате успешного обучения. Если мобилизованный проходит специальное обучение и показывает высокие результаты, ему также могут присвоить новое звание раньше установленного срока.

Особые обстоятельства в условиях военного положения. В условиях военного времени командование может принимать решение о досрочном повышении в звании для мотивирования военных или укрепления кадрового потенциала.

Для получения звания нужно обратиться к командиру подразделения с ходатайством и подготовить необходимые документы для рассмотрения.

В случае повышения воинского звания происходит рост оклада по воинскому званию, а также размер надбавок и доплат, которые были установлены военнослужащему.

Воинское звание не присваивается в случаях, когда к военнослужащему было применено дисциплинарное взыскание, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в воинском звании и т.п.

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