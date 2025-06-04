Як мобілізованому отримати військове звання достроково в Україні у 2025 році

У Збройних Силах України є первинні та чергові звання. Їх присвоюють за певних умов.

Раніше чергове військове звання надавалося військовослужбовцям після проходження строку вислуги у військовому званні. Достроково його могли присвоїти лише один раз за весь період проходження військової служби.

Проте під час дії воєнного стану в порядку присвоєння звань відбулися зміни. Зокрема у 2023 році до Дисциплінарного статуту ЗСУ внесли зміни щодо протидії дискримінації та дострокового присвоєння військових звань.

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Як отримати дострокове військове звання мобілізованому військовослужбовцю у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли надається військове звання мобілізованому

У Збройних силах України є первинні та чергові звання, які присвоювалися за певних умов.

Коли присвоюються первинні військові звання

Як отримати первинне військове звання мобілізованому:

Рекрут — початковий статус для військовослужбовця, який тільки вступив на службу. Після складання присяги рекрути отримують звання солдата.

Молодший сержант — зазвичай це звання надається військовим рядового складу після проходження відповідної підготовки. Однак під час воєнного стану існує можливість присвоєння цього звання навіть тим мобілізованим, які не завершили спеціалізовані курси, але мають бойовий досвід.

Молодший лейтенант — після початку військових дій на території України з’явилася потреба в комплектуванні підрозділів офіцерами первинної ланки. Тому тут відбулося найбільше змін. Звання молодшого лейтенанта можуть отримати сержанти та старшини, які не мають вищої освіти, але мають бойовий досвід.

Зокрема:

військовослужбовцям, які у воєнний час закінчили вищий військовий навчальний заклад, або за скороченою програмою навчання пройшли військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти; особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації та мають вищу освіту, пройшли військовий вишкіл за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності; військовослужбовцям сержантського та старшинського складу, які у воєнний час були призначені на посади офіцерського складу та успішно виконують свої службові обов’язки; військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче ніж бакалавр, пройшли (за необхідністю) курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та успішно склали іспити; особам сержантського і старшинського складу, які були призначені на посади осіб офіцерського складу та здобули вищу освіту.

Міністерство оборони також запроваджує процедуру для мобілізованих медиків щодо отримання офіцерського звання.

Коли присвоюються чергові військові звання

Отримання чергових військових звань залежить від часу служби в попередньому званні та займаної посади.

Зокрема передбачено:

1 рік — для молодшого та старшого сержантського і старшинського складу (молодший сержант, сержант, старший сержант, головний сержант, штаб-сержант), а також молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан);

2 роки — для вищого сержантського та старшинського складу (майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант), а також для старшого офіцерського складу (майор, полковник, підполковник).

Зауважимо, що для підвищення у званні також потрібна посада, яка передбачає військове звання вище за те, що є на цей час.

Чергові військові звання можна отримати достроково.

Як мобілізованому отримати військове звання достроково

Закон України Про дисциплінарний статут Збройних сил України № 551-XIV від 24 березня 1999 року (стаття 29) передбачає, що як заохочення від командування військовослужбовцям може бути надано чергове військове звання достроково.

Водночас, якщо раніше дострокове присвоєння могло бути присвоєне один раз за весь період проходження військової служби, то після внесення змін у званнях до майора це можна робити двічі.

Згідно із законом України № 3088-IX Про внесення зміни до статті 29 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, від 02 квітня 2023 року, у період дії воєнного стану на території України заохочення у виді дострокового присвоєння чергового військового звання може бути застосовано до військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та молодшого офіцерського складу вдруге, але не раніше ніж через шість місяців з дня присвоєння попереднього військового звання.

Що необхідно, щоб отримати дострокове військове звання мобілізованому

Юристи Безоплатної правової допомоги розказали, що отримання військового звання достроково для мобілізованих військовослужбовців можливе за певних умов, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми наказами Міністерства оборони.

Ось основні випадки, коли це можливо:

Відзначення за заслуги в бойових умовах. Якщо мобілізований військовослужбовець проявив героїзм, відвагу або досягнув важливих успіхів під час виконання бойових завдань, він може бути представлений до дострокового присвоєння військового звання.

Рекомендація від командира. Командир підрозділу або інший посадовець може подати клопотання про присвоєння військового звання, якщо мобілізований військовий показав високий рівень професійної підготовки, ініціативність і дисциплінованість.

Присвоєння звання в результаті успішного навчання. Якщо мобілізований проходить спеціальне навчання і показує високі результати, йому також можуть надати нове звання раніше встановленого терміну.

Особливі обставини в умовах воєнного стану. В умовах воєнного часу командування може приймати рішення про дострокове підвищення у званні для мотивування військових або зміцнення кадрового потенціалу.

Для отримання звання потрібно звернутися до командира підрозділу з клопотанням та підготувати необхідні документи для розгляду.

У разі підвищення військового звання відбувається зростання окладу за військовим званням, а також розмір надбавок і доплат, які були встановлені військовослужбовцю.

Військове звання не присвоюється у випадках, коли до військовослужбовця було застосоване дисциплінарне стягнення, попередження про неповну службову відповідність, пониження у військовому званні тощо.

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