Ротация военных: что изменится в 2025 году

Постоянное пребывание на передовой крайне истощает бойцов как физически, так и морально. Поэтому государство ищет пути, как обеспечить им возможность для отдыха без ущерба для обороноспособности.

О нормативных актах и законах, которые бы регулировали порядок проведения ротации военных в Украине, мы поговорили с адвокатом юридической компании Riyako&partners Екатериной Анищенко.

Что такое ротация военных

Ротация — это плановое перемещение военнослужащих на другие, равнозначные по званию должности с целью развития профессиональных навыков, поддержки мотивации, снижения рисков коррупции и более эффективного использования кадров, особенно в регионах со сложными климатическими или географическими условиями.

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Проще говоря, ротация — это замена личного состава в определенном подразделении, которое выполняет боевые задачи на передовой.

Такое перемещение может происходить как внутри одного подразделения, так и путем замены целого боевого формирования.

Во время ротации военные, которые отправляются на линию фронта, получают командировки для выполнения боевой миссии. Продолжительность таких командировок определяет командование ВСУ в зависимости от ситуации, но конкретные сроки не определены.

Как часто проводится ротация боевых подразделений и есть ли нормативные документы, регулирующие этот вопрос

Все военнослужащие заслуживают отпуск и отдых.

— Есть случаи, когда несколько месяцев и лет военные находятся на передовой и ни разу в отпуск не ходили. Но все мы понимаем, для того чтобы была ротация, нужно, чтобы кто-то их заменил. Однако сейчас военных недостаточно для того, чтобы вовремя менять и предоставлять отдых тем, кто находится на передовой, — отметила адвокат.

Сейчас есть нормативные акты, в которых указано, что военнослужащий, который находится на боевых позициях, должен иметь время на отдых, восстановление и реабилитацию.

Но, по словам адвоката, сейчас нет в Украине нормативно-правового акта, который бы имел такое понятие, как ротация. Уставы внутренней службы Вооруженных сил Украины также не содержат такого понятия. Поэтому сказать, возможна ли ротация военных во время войны, невозможно из-за отсутствия четких терминов в законе.

— Закон Об обороне Украины также не конкретизирует, что такое процедура ротации. В этом документе есть понятие процедура перемещения. Приказы Министерства обороны и Генштаба также не содержат такого понятия. Его содержит такой документ, как Планы на ротацию личного состава, но это документ внутренний, — отметила адвокат.

По словам адвоката, в постановлении Кабинета министров 2015 года нормируется вопрос перемещения военнослужащих и выплат при получении отпуска или во время чрезмерного пребывания в зоне боевых действий. Однако в этом постановлении нет ничего о ротации и ее периодичности.

Возможна ли ротация военных в 2025 году

Минобороны Украины разрабатывает новую модель ротации, которая позволит военным получать многомесячный отдых после 90 дней непрерывного участия в боевых действиях. Об этом 1 апреля заявил народный депутат представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Радио Свобода.

Этот подход рассматривается как практическая альтернатива закону о демобилизации, принятие которого сейчас затруднено. Вводиться нововведение будет не законодательно, а через соответствующие приказы Генштаба или главнокомандующего.

Депутат Федор Вениславский подтвердил, что речь идет именно о том механизме, на который ранее ссылался министр обороны Рустем Умеров: система ротации военных в Украине предусматривает предоставление бойцам возможности на многомесячный отдых после 90 дней непрерывного участия в боевых действиях.

По его словам, это является альтернативой увольнению или введению четких сроков службы. Умеров отметил, что соответствующие рекомендации уже наработаны и теперь ожидается их реализация.

В то же время Вениславский отметил, что на законодательном уровне урегулировать этот вопрос невозможно, поэтому новый подход будет внедрен через подзаконные нормативные акты — директивы главнокомандующего ВСУ или решение Ставки.

Он пояснил, что в условиях активных боевых действий сложно предсказать, сколько именно военных может быть освобождено, а закон не позволяет гибко реагировать на потребности фронта.

По словам депутата, хотя уже подготовлен законопроект с предложением фиксированных сроков службы — 12, 18 или 36 месяцев, — его принятие сейчас маловероятно. Массовая демобилизация на фоне активных наступательных действий со стороны РФ может создать серьезную угрозу обороноспособности. Поэтому, как подытожил Вениславский, рассчитывать на быстрое голосование за этот закон слишком оптимистично.

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