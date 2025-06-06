Ротація військових: що зміниться у 2025 році

Постійне перебування на передовій вкрай виснажує бійців як фізично, так і морально. Тому держава шукає шляхи, як забезпечити їм можливість для відпочинку без шкоди для обороноздатності.

Про нормативні акти та закони, які б регулювали порядок проведення ротації військових в Україні, ми поговорили з адвокатом юридичної компанії Riyako&partners Катериною Аніщенко.

Що таке ротація військових

Ротація — це планове переміщення військовослужбовців на інші, рівнозначні за званням посади з метою розвитку професійних навичок, підтримки мотивації, зниження ризиків корупції та ефективнішого використання кадрів, особливо в регіонах із складними кліматичними чи географічними умовами.

Зараз дивляться

Простіше кажучи, ротація — це заміна особового складу у певному підрозділі, який виконує бойові завдання на передовій.

Таке переміщення може відбуватись як усередині одного підрозділу, так і шляхом заміни цілого бойового формування.

Під час ротації військові, які вирушають на лінію фронту, отримують відрядження для виконання бойової місії. Тривалість таких відряджень визначає командування ЗСУ залежно від ситуації, але конкретні терміни не визначені.

Як часто проводиться ротація бойових підрозділів та чи є нормативні документи, які регулюють це питання

Всі військовослужбовці заслуговують на відпустку та відпочинок.

– Є випадки, коли кілька місяців і років військові перебувають на передовій і жодного разу у відпустку не ходили. Але всі ми розуміємо, для того щоб була ротація, потрібно, щоб хтось їх замінив. Проте наразі військових недостатньо для того, щоб вчасно змінювати та надавати відпочинок тим, хто перебуває на передовій, – зазначила адвокат.

Наразі є нормативні акти, в яких зазначено, що військовослужбовець, який перебуває на бойових позиціях, повинен мати час на відпочинок, відновлення та реабілітацію.

Але, за словами адвоката, зараз немає в Україні нормативно-правового акта, який би мав таке поняття, як ротація. Статути внутрішньої служби Збройних сил України також не містять такого поняття. Тому сказати, чи можлива ротація військових під час війни, неможливо через відсутність чітких термінів у законі.

– Закон Про оборону України також не конкретизує, що таке процедура ротації. У цьому документі є поняття процедура переміщення. Накази Міністерства оборони та Генштабу також не містять такого поняття. Його містить такий документ, як Плани на ротацію особового складу, але це документ внутрішній, – зазначила адвокат.

За словами адвоката, у постанові Кабінету Міністрів 2015 року унормовується питання переміщення військовослужбовців та виплат під час отримання відпустки або під час надмірного перебування в зоні бойових дій. Проте в цій постанові немає нічого про ротацію та її періодичність.

Чи можлива ротація військових у 2025 році

Міноборони України розробляє нову модель ротації, яка дасть змогу військовим отримувати кількамісячний відпочинок після 90 днів безперервної участі в бойових діях. Про це 1 квітня заявив народний депутат представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Радіо Свобода.

Цей підхід розглядається як практична альтернатива закону про демобілізацію, ухвалення якого наразі ускладнене. Запроваджуватиметься нововведення не законодавчо, а через відповідні накази Генштабу чи головнокомандувача.

Депутат Федір Веніславський підтвердив, що йдеться саме про той механізм, на який раніше посилався міністр оборони Рустем Умєров: система ротації військових в Україні передбачає надання бійцям можливості на кількамісячний відпочинок після 90 днів безперервної участі в бойових діях.

За його словами, це є альтернативою звільненню чи запровадженню чітких строків служби. Умєров зазначив, що відповідні рекомендації вже напрацьовані і тепер очікується їх реалізація.

Водночас Веніславський наголосив, що на законодавчому рівні врегулювати це питання неможливо, тож новий підхід буде впроваджено через підзаконні нормативні акти — директиви головнокомандувача ЗСУ або рішення Ставки.

Він пояснив, що в умовах активних бойових дій складно передбачити, скільки саме військових може бути звільнено, а закон не дозволяє гнучко реагувати на потреби фронту.

За словами депутата, хоча вже підготовлено законопроєкт із пропозицією фіксованих термінів служби — 12, 18 або 36 місяців, — його ухвалення зараз є малоймовірним. Масова демобілізація на тлі активних наступальних дій з боку РФ може створити серйозну загрозу обороноздатності. Тому, як підсумував Веніславський, розраховувати на швидке голосування за цей закон надто оптимістично.

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