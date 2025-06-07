Ярко пылает: в российском Кстово — пожар на заводе по производству битума

В российском городе Кстово вспыхнул пожар на заводе по производству битума, расположенном рядом с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) Лукойл.

Об этом сообщили МЧС Нижегородской области и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко.

Пожар на заводе по производству битума в РФ

Как сообщает МЧС Нижегородской области, пожар якобы вспыхнул на территории промышленного предприятия в населенном пункте Опалиха, где территория промзоны.

Сейчас смотрят

— В Кстово больше похоже именно на битумный завод, где продолжается пожар. Хотя россияне говорят и о НПЗ Лукойл, — заявил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Уточняется, что произошло горение установки по производству битума общим объемом 200 куб. м.

Открытое горение ликвидировано на общей площади 4 тыс. кв. м. Огнем полностью уничтожены два и частично повреждена одна емкость с битумом.

К тушению пожара привлечено 110 человек и 35 единиц техники, от МЧС — 70 специалистов и 24 техники.

Как уточняется в сообщении МЧС Нижегородской области, якобы погибших и пострадавших нет.

Фото: МЧС Нижегородской области

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.