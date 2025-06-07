Ярко пылает: в российском Кстово — пожар на заводе по производству битума
В российском городе Кстово вспыхнул пожар на заводе по производству битума, расположенном рядом с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) Лукойл.
Об этом сообщили МЧС Нижегородской области и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко.
Пожар на заводе по производству битума в РФ
Как сообщает МЧС Нижегородской области, пожар якобы вспыхнул на территории промышленного предприятия в населенном пункте Опалиха, где территория промзоны.
— В Кстово больше похоже именно на битумный завод, где продолжается пожар. Хотя россияне говорят и о НПЗ Лукойл, — заявил руководитель Центра противодействия дезинформации.
Уточняется, что произошло горение установки по производству битума общим объемом 200 куб. м.
Открытое горение ликвидировано на общей площади 4 тыс. кв. м. Огнем полностью уничтожены два и частично повреждена одна емкость с битумом.
К тушению пожара привлечено 110 человек и 35 единиц техники, от МЧС — 70 специалистов и 24 техники.
Как уточняется в сообщении МЧС Нижегородской области, якобы погибших и пострадавших нет.
Фото: МЧС Нижегородской области