Убийство украинки и ее 6-летней дочери в Бельгии: в преступлении признался сын женщины

Бельгийская прокуратура сообщила, что 16-летний сын признался в нанесении ножевых ранений своей 46-летней матери и 6-летней сестре, а затем в поджоге их дома в городе Хаасроде.

Об этом сообщает телеканал VRT.

Подозреваемый в убийстве двух украинок

Известно, что вчера утром около 9:30 местная пожарная служба получила сообщение о возгорании в квартире в приходском доме в Хаасроде, недалеко от Ауд-Хеверле. Здание принадлежит местному церковному старосте, но было арендовано муниципалитетом для размещения беженцев из Украины.

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После того как пожар локализовали, пожарные выявили тело 46-летней женщины. Они также нашли ее 6-летнюю дочь, которую пытались реанимировать, но девочка также умерла.

У обеих погибших были ножевые ранения на теле, а заключение пожарного эксперта показало, что пожар был устроен преднамеренно. Затем прокуратура города Левен начала расследование по факту двойного убийства.

Известно, что у женщины есть еще старший 16-летний сын. Его сначала взяли под опеку, но потом он признался в двойном убийстве. Неясно, каковы были его мотивы убить маму и сестру. Сегодня, 8 июня, он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.

Известно, что отец девочки сейчас находится на фронте.

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