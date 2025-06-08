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Вбивство українки та її 6-річної доньки у Бельгії: у злочині зізнався син жінки

Поліція Бельгії
Фото: Getty Images

Бельгійська прокуратура повідомила, що 16-річний син зізнався у завданні ножових поранень своїй 46-річній матері та 6-річній сестрі, а потім у підпалі їхнього будинку в місті Хаасроде.

Про це повідомляє телеканал VRT.

Підозрюваний у вбивстві двох українок

Відомо, що вчора вранці близько 9:30 місцева пожежна служба отримала повідомлення про загоряння в квартирі в парафіяльному будинку в Хаасроде, неподплік Ауд-Хеверле. Будівля належить місцевому церковному старості, але була орендована муніципалітетом для розміщення біженців з України.

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Після того як пожежу локалізували, пожежники виявили тіло 46-річної жінки. Вони також знайшли її 6-річну дочку, яку намагалися реанімувати, але дівчинка також померла.

У обох загиблих були ножові поранення на тілі, а висновок пожежного експерта показав, що пожежа була влаштована навмисно. Потім прокуратура міста Левен почала розслідування за фактом подвійного вбивства.

Відомо, що у жінки є ще старший 16-річний син. Його спочатку взяли під опіку, але потім він зізнався у подвійному вбивстві. Неясно, які були його мотиви вбити маму і сестру. Сьогодні, 8 червня, він постане перед судом у справах неповнолітніх.

Відомо, що батько дівчинки наразі перебуває на фронті.

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