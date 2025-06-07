ВСУ ударили по локомотиву с техникой РФ: уничтожено более сотни единиц
На южном направлении украинские защитники поразили локомотив с колонной вражеской техники.
Удар ВСУ по локомотиву с колонной техники
Как сообщают Силы обороны Юга Украины, в результате успешного удара потери России составляют 13 танков, более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.
В сообщении указано, что на южном направлении за минувшие сутки армия РФ активно применяла авиацию, нанеся 12 авиаударов.
Всего российские оккупанты применили 47 КАБов по населенным пунктам Запорожской области, подсчитали в Силах обороны.
В то же время вражеская штурмовая и армейская авиация атаковала позиции украинских воинов и гражданское население 96 неуправляемыми авиаракетами (НАРами).
Как говорится в сообщении, от артобстрелов и ударов FPV-дронов потерпели прифронтовые территориальные общины Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Всего зафиксирован 41 обстрел по 22 населенным пунктам, резюмировали в Силах обороны Юга Украины.