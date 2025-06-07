ВСУ ударили по локомотиву с техникой РФ: уничтожено более сотни единиц

На южном направлении украинские защитники поразили локомотив с колонной вражеской техники.

Удар ВСУ по локомотиву с колонной техники

Как сообщают Силы обороны Юга Украины, в результате успешного удара потери России составляют 13 танков, более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.

В сообщении указано, что на южном направлении за минувшие сутки армия РФ активно применяла авиацию, нанеся 12 авиаударов.

Сейчас смотрят

Всего российские оккупанты применили 47 КАБов по населенным пунктам Запорожской области, подсчитали в Силах обороны.

В то же время вражеская штурмовая и армейская авиация атаковала позиции украинских воинов и гражданское население 96 неуправляемыми авиаракетами (НАРами).

Как говорится в сообщении, от артобстрелов и ударов FPV-дронов потерпели прифронтовые территориальные общины Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Всего зафиксирован 41 обстрел по 22 населенным пунктам, резюмировали в Силах обороны Юга Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.