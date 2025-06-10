Одесская киностудия пострадала в результате атаки РФ 10 июня: фото последствий

В результате очередной массированной атаки РФ на Одессу ночью 10 июня была повреждена Одесская киностудия. Пострадали павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт.

Одесская киностудия подверглась разрушениям

О последствиях ночной атаки РФ на Одессу сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.

— Удару подверглась Одесская киностудия — один из старейших кинематографических центров в Европе, символ украинского кино. Пострадали производственные корпуса, склады с костюмами и реквизитом, исторические декорации, технический автотранспорт, — заявили в ведомстве.

Кроме этого, россияне полностью уничтожили декорации к национальному фильму Довженко, посвященному выдающемуся украинскому режиссеру.

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Пожар на месте попадания удалось ликвидировать благодаря оперативным действиям охраны. Большинство уникальных артефактов было спасено. К счастью, обошлось без жертв среди работников.

В результате вражеских ударов пострадала и гражданская инфраструктура Одессы: жилые дома, медицинские учреждения. Один из работников киностудии этой ночью потерял собственный дом. Ночная атака на Одессу 10 июня унесла жизни двух человек, еще по меньшей мере девять граждан получили ранения.

Всего в ночь на 10 июня армия РФ нанесла удар по Украине 322 средствами воздушного нападения — дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. 284 из них были обезврежены силами противовоздушной обороны.

Источник : Минкульт

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