Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Теперь не Шайло: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имя
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Одесская киностудия пострадала в результате атаки РФ 10 июня: фото последствий

Одеська кіностудія зазнала руйнувань
Фото: Минкульт

В результате очередной массированной атаки РФ на Одессу ночью 10 июня была повреждена Одесская киностудия. Пострадали павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт.

Одесская киностудия подверглась разрушениям

О последствиях ночной атаки РФ на Одессу сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.

— Удару подверглась Одесская киностудия — один из старейших кинематографических центров в Европе, символ украинского кино. Пострадали производственные корпуса, склады с костюмами и реквизитом, исторические декорации, технический автотранспорт, — заявили в ведомстве.

Кроме этого, россияне полностью уничтожили декорации к национальному фильму Довженко, посвященному выдающемуся украинскому режиссеру.

Сейчас смотрят
Одеська кіностудія зазнала руйнувань

Фото: Минкульт

Одеська кіностудія зазнала руйнувань

Фото: Минкульт

Пожар на месте попадания удалось ликвидировать благодаря оперативным действиям охраны. Большинство уникальных артефактов было спасено. К счастью, обошлось без жертв среди работников.

В результате вражеских ударов пострадала и гражданская инфраструктура Одессы: жилые дома, медицинские учреждения. Один из работников киностудии этой ночью потерял собственный дом. Ночная атака на Одессу 10 июня унесла жизни двух человек, еще по меньшей мере девять граждан получили ранения.

Всего в ночь на 10 июня армия РФ нанесла удар по Украине 322 средствами воздушного нападения — дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. 284 из них были обезврежены силами противовоздушной обороны.

Читайте также
Софийский собор поврежден в результате атаки на Киев 10 июня
Софія Київська

Источник: Минкульт

Связанные темы:

Война в УкраинеОдессаРакетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь